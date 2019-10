Jota Jordi, contra la sentencia sobre el 'procés': "Estoy orgulloso del comunicado del Barça"

Este 14 de octubre ha sido un día rodeado de polémica en Cataluña y en el que se vuelto a ver envuelto el FC Barcelona. La entidad azulgrana ha regresado al foco mediático al compartir un comunicado oficial reaccionando a la sentencia del Tribunal Supremo en la que se condenaba a los líderes del 'procés'.

Jota Jordi se ha manifestado a favor de las palabras del conjunto catalán en El Chiringuito: "Es un momento triste. Sigo sin entender cuál ha sido el momento en el que algo ha fallado y que estemos en esta situación. Estoy muy orgulloso de este comunicado del Barcelona".

"No es que piense que la prisión no sirve pero parece que no está sirviendo porque hoy ha vuelto a suceder. Creo que es un problema político y es un problema que se tiene que dialogar. Parece que no está sirviendo para nada lo que se está sucediendo, solo para empeorar las cosa", manifestó.

Además, aseguró que "hay mucha gente del Barça que no se va a sentir a gusto con este comunicado". "Lo respeto pero el Barça es esto. El Barça es más que un club. Aquí cabemos todos y no creo que el Barcelona esté posicionando a favor de ningún tipo de independentismo", agregó.

Por último, consideró que el club azulgrana está pidiendo una solución como muchísima gente de Cataluña. "Pedimos soluciones y, de momento, las que se están tomando no están sirviendo para nada", concluyó.

