José Luis Sánchez: "Simeone tiene un discurso victimista con la historia del Atlético"

El Atlético de Madrid está cerca de cerrar el fichaje de Joao Félix y ha presentado al Benfica una oferta de 126 millones de euros. El delantero portugués ha sido una de las grandes revelaciones del curso 2018/2019 y ha atraído el interés de importantes clubes europeos, siendo el conjunto colchonero el llamado a hacerse con sus servicios.

Este tema fue objeto de debate en El Chiringuito y José Luis Sánchez no dio su aprobación. Considera que cerrar el acuerdo por más de 100 millones 'mata' el discurso de Diego Pablo Simeone, pues temporadas atrás, el entrenador rojiblanco criticaba su falta de presupuesto para hacer grandes fichajes como sí podían hacerlos otros equipos.

Dudas que despejar

"Vamos a ver lo que le va a durar Joao Félix al Atlético de Madrid. No todo el dinero será para el Atlético, vamos a ver sí es una plusvalía del jugador de un futuro de traspaso dentro de poco".

El 'victimismo' de Simeone

"A lo que voy, es que a mí me parece que esto mata completamente a Simeone y a su discurso. Simeone hace un mes dijo que no podía fichar jugadores por 100-120 millones de euros, dijo que eran el equipo del pueblo y que no podían competir por los grandes traspasos. Tiene un discurso victimista y equivocado con la historia del Atlético situándolo en un plano más bajo para él estar más alto. El Atlético de Madrid ha sido un grande toda su historia y sí pueden hacer estas operaciones".

[Más información: El Atlético de Madrid presenta una oferta de 126 millones de euros al Benfica por Joao Félix]