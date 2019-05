Calabrés: "Se está poniendo todo de cara para que el Madrid fiche a Neymar o Mbappé"

El Real Madrid trabaja ya en la elaboración de la plantilla de cara a la próxima temporada. El club blanco prepara hasta siete fichajes pero está a la espera de lanzarse a por un fichaje bomba y dos son los candidatos: Mbappé y Neymar. Jorge Calabrés, director de EL BERNABÉU ha analizado la situación en El Golazo de GOL.

Jorge Calabrés: "El juego de cartas en el PSG abre la puerta al Madrid para fichar a Neymar o Mbappé"

El Madrid está tranquilo

"Es una partida de cartas. No van a continuar los dos compartiendo equipo en el PSG. Es un paso más, el técnico no puede asegurar la continuidad y abre la puerta al Madrid que está tranquilo esperando acontecimientos y ve que la situación se le pone de cara".

Todo a favor para el bombazo

"Al Madrid se le ponen los ojos como platos. El relato se va cumpliendo. Puede ser una operación de varios meses, pero se está poniendo todo de cara para que el Madrid pueda fichar ese lider de cara a la próxima temporada".

Las dudas de Mbappé

"No solo Mbappé piensa que ha perdido la Bota de Oro por Tuchel, sino que piensa que si hubiera estado el año pasado en el Real Madrid hubiera ganado el Balón de Oro".

El futuro de Sergio Ramos

"En el ambiente del club tenía constancia de que no estaba contento con su situación y tenía dudas. Hasta plantear una salida yo creo que no. Esto se solucionará con un cara a cara Florentino - Ramos. No hay ninguna duda de que Sergio Ramos seguirá en el Real Madrid la próxima temporada".

[Más información: Sergio Ramos, una solución inmediata: las razones para que continúe en el Madrid]