El discurso más duro del "culé" Pedrerol: "El Barça no es un equipo ganador, me da mucha pena"

La eliminación del Barcelona de Champions League ante el Liverpool ha suscitado indignación entre los aficionados azulgranas. Los de Ernesto Valverde sufrieron una remontada histórica y totalmente inesperada que les ha costado el hueco en la final de la competición europea. Josep Pedrerol ha querido transmitir su cabreo por la actuación del equipo en 'El Chiringuito'.

◘◘ "El Barça NO ES UN EQUIPO GANADOR...me da MUCHA PENA". El DISCURSO MÁS DURO de @jpedrerol tras el BATACAZO del Barça en #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/BhyfUj0fxm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2019

El tertuliano reconoció que el Barcelona "no es un equipo ganador" y que el Real Madrid "tiene ADN ganador". "El Barça lo ha perdido en el torneo más importante del año. Siempre ha ganado otras cosas como la regularidad pero cuando llega el momento decisivo de personalidad, mentalidad, dejarse el alma, incluso tácticamente...", agregó.

"Me da pena este Barça, como culé os lo digo, me da mucho pena, porque no ganamos en los partidos importantes. No estamos a la altura. Y cuando son cuatro años seguidos en los que mete la pata y te echan por la puerta de atrás, ya no hay escusas. Ha recuperar la mentalidad ganadora", señaló.

La ausencia de Messi en el partido

Asimismo, aseguró que han perdido el "gen competitivo". Pedrerol también atacó a Lionel Messi: "Empiezo a pensar que Messi no tiene la capacidad ganadora y que no es capaz de convencer a los demás".

"Luis Suárez lleve 4 años sin marcar un gol fuera de casa en Champions. Es para hacérselo mirar. Messi ha llevado el Barça a las semifinales y ha bajado los brazos en las semifinales, tenía que ganar él solo el partido", concluyó.

