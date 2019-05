El intenso cara a cara entre Roncero y el 'Lobo' Carrasco por Messi y la Champions

La semifinal de Champions entre el Barcelona y el Liverpool está a la vuelta de la esquina y la expectación es máxima en cada rincón del mundo. Mientras se estaba analizando lo que puede de dar de sí el partido, 'Lobo' Carrasco y Tomás Roncero han acudido al plató de El Chiringuito para manifestar sus impresiones y aclarar con qué equipo va cada uno.

Como no podía ser de otra manera, el exjugador del conjunto culé hizo hincapié en que su equipo conseguirá la victoria con Leo Messi como líder, y al ver que no salía de su bucle, el tertuliano madridista tiró de los recientes éxitos europeos del Real Madrid, recordándole las cuatro Champions conseguidas en los últimos cinco años.

Desprestigio de Lobo al Madrid

"Has llegado a la final y no te has enfrentado a Messi. Cuando te has enfrentado a Messi, ¡para allá!. En el 'face to face', tu y yo, para allá, siempre para allá. 34 títulos Leo Messi solo, y vosotros 20".

La respuesta de Roncero

"Para allá vosotros. Manolas, para allá. El Atleti hace tres años, para allá. Cuatro de cinco, para allá. 13 Champions, para allá. ¡Marchando las 13, marchando las 13! ¡Para allá! ¡Cuatro de cinco marchando, para allá! Es que ya está bien, que vives con una fascinación de un mundo de maravillas, y es la primera vez que dice que falta el equipo porque se ha dado cuenta que con Messi ya no vale. Hay un equipo que se llama Liverpool y lo sabes".

