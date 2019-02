Roncero, en su esplendor: "El Madrid ha dado un baño futbolístico al Barça"

El Real Madrid dejó claro el pasado miércoles su buen estado de forma y sus aspiraciones después de el buen partido realizado en el Camp Nou. El conjunto blanco realizó una primera parte excepcional contra el FC Barcelona, llegando a tener la oportunidad de sentenciar la eliminatoria, sin embargo, no lo consiguieron y Malcom terminó igualando el encuentro y dejándolo abierto para la vuelta.

◘¡OJO AL LLAMAMIENTO de #TomásRoncero al MADRIDISMO tras el CLÁSICO! "La VUELTA es como un PARTIDO de CHAMPIONS y hay que REVENTAR el Bernabéu".◘ pic.twitter.com/joNbe67GqI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 7 de febrero de 2019

Tomás Roncero se mostró muy feliz con el partido del Real Madrid y la actitud mostrada por los jugadores, quienes tuvieron al Barça encerrado durante buena parte del encuentro.

El Madrid pasa por encima del Barça en la primera parte

"El gustazo que me he pegado en la primera parte de ver al Barça atrincherado y al Madrid darle un baño futbolístico no me lo quita nadie. Porque estamos en una etapa en la que cuando jugamos contra el Barça vamos a ver si nos noquean en el segundo asalto, en el primero, en el quinto..."

Los madridistas como un torbellino

"En la primera parte Rakitic estaba desesperado; Busquets que no sabía donde estaba la brújula, si norte o sur; Ter Stegen pidiendo la hora; el pobre Piqué haciendo horas extra como cuando era joven, porque no le ha quedado más remedio, achicando agua... Porque veía por ahí un tío de 18 años que se llama Vinicius; otro de 31 que se llama Benzema, que cada vez que cogía el balón hacía magia; veías a Lucas Vázquez que aparecía por todos lados como un torbellino..."

Sergio Ramos y Lucas Vázquez celebran el gol del Real Madrid REUTERS

El Real Madrid que quiere ver la afición

"Hemos visto un Madrid que compite y que los madridistas queremos ver. Ya se que en la primera parte hemos podido sentenciar, pero esto es fútbol. Lo que no quería, como todos los madridistas, es volver a ver lo que pasó en La Liga, porque aquello fue dejación de funciones, era un Madrid irreal, que sale contra el Barça sin competir".

La vuelta en el Bernabéu: Un antes y un después

"El Real Madrid de hoy le ha dicho al Barcelona: 'en el face to face aquí estamos' y fijate, a mi no me preocupa el 1-1, el resultado me vale, porque la vuelta en el Bernabéu no es un partido de Copa, es un partido de Champions. Y que venga el Barça de Messi y le queremos titular, con el Bernabéu rugiendo como hacía antes y verás como ese partido va a marcar un antes y un después".

