Tomás Roncero: "El Madrid le echa un par y en los ambientes fuertes se crece"

El Real Madrid se dejó dos puntos en uno de los campos más complicados de La Liga. El equipo de Julen Lopetegui mereció más, y tras el empate de Isco en la segunda mitad, las ocasiones se sucedieron una y otra vez sobre la portería del arquero local. Marco Asensio se topó con Unai Simón en varias ocasiones y el conjunto vasco salvó el empate.

Varane. en un partido del Real Madrid

Tomás Roncero tuvo varios cara a cara este lunes en El Chiringuito, donde defendió el partido del conjunto visitante y admitió que no se llevaron la victoria porque "Unai Simón hizo cuatro paradas antológicas". El equipo del técnico vasco fue superior en la segunda parte y para el tertuliano el Real Madrid "pelea, le echa un par y en los ambientes fuertes se crece".

Además tuvo tiempo para reprochar que el Barcelona "no jugó a nada" y aún así se llevó los tres puntos de Anoeta. Uno de los jugadores que destaca por una personalidad muy poco querida en los terrenos de juego, Raúl García, recibió las críticas por parte de Roncero ya que "no me gustan los que fingen, Raúl García no es el típico jugador de la historia del Athletic".

¡TREMENDO! "¡El Real Madrid PELEA, le ECHA un PAR y en los ambientes FUERTES SE CRECE!", #TomásRoncero ◘'ESTALLA'◘ en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/KJVR6WcT9f — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 16 de septiembre de 2018

Un empate con varios matices positivos

Uno de los jugadores que mejor actuación realizó en San Mamés fue el francés Raphaël Varane. El Real Madrid no logró la victoria frente al Athletic en la cuarta jornada de La Liga, la primera después del parón por los compromisos internacionales, pero sí sumó un nuevo punto en uno de los campos más difíciles del territorio nacional. La actuación del francés hace caer en el optimismo de que ha vuelto a mostrar el mismo nivel que enseñó en el Mundial de Rusia con su combinado.