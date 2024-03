Ancelotti estalla: "No recuerdo un jugador tan perseguido como Vinicius: le pegan, le insultan..."

El Real Madrid vuelve a La Liga tras conseguir el pase a los cuartos de final de la Champions League. Contra el Celta de Vigo, en el Santiago Bernabéu, el equipo blanco quiere mostrar una cara diferente a la que se vio ante el Leipzig. Fue una de las claves que dejó Carlo Ancelotti en la rueda de prensa que ofreció desde Valdebebas en vísperas del encuentro.

Fue una comparecencia en la que se vio a Ancelotti mosqueado por dos asuntos: la sanción de dos partidos a Bellingham, que considera "exagerada", y el trato que recibe Vinicius, para él "el jugador más perseguido" que recuerda.

Sobre la polémica del empujón de Vinicius a un jugador del Leipzig, Ancelotti recordó que, en Vallecas, al jugador brasileño "le dieron un golpe de kárate en la cabeza y no hubo amonestación". A continuación podrás leer la rueda de prensa completa:

[Vinicius, Jekyll y Hyde en el Bernabéu: capaz de lo mejor y lo peor en un Real Madrid desconectado]

Nivel flojo contra el Leipzig

"Después del partido del Girona, que creo que ha sido el mejor, hemos sufrido un poco más. Puede que hayamos bajado el nivel. Nos lleva a pensar qué tenemos que hacer mejor, ver dónde se puede hacer mejor y a partir de ahí mejorar. No estamos preocupados. Evaluamos de manera crítica para mejorar. La valoración del partido del miércoles fue clara y sencilla entre nosotros: faltó intensidad y actitud".

Sanción exagerada a Bellingham

"Recurrimos porque pensamos que fue exagerada la sanción. No fue un insulto como estaba escrito en el acta. Han evaluado la manera agresiva de acercarse al árbitro. Espero que no le hayan tomado la matrícula porque puede ser que Bellingham proteste, pero como lo hacen muchos y algunos de manera mucho más exagerada que él. Seguimos pensando que la sanción no es correcta".

Vinicius, con los brazos abiertos tras su gol ante el Leipzig EFE

Acoso a Vinicius

"Tema Vinicius. He mirado atrás, en la estadística, y nunca he encontrado un jugador tan perseguido como Vinicius. Le insultan, le pegan patadas... ¿Qué tengo que hacer? Él nos da goles, nos da asistencias y ¿tengo que hablar con él de su actitud? Todo el mundo debe cambiar la actitud con Vinicius. Nunca ha pasado que un jugador de gran talento sufra esas cosas. Yo no me olvido: en Vallecas le dieron un golpe de kárate en la cabeza y no hubo amonestación. Ahora todos piden que le saquen roja porque le dio un empujón a un jugador del Leipzig".

Repartir el 'pastel' de Mbappé

"Es un tema que no entiendo. No tengo nada que decir. No entiendo las palabras de Aspas".

Dudas contra el Leipzig

"No hemos tenido ni un minuto en peligro la eliminatoria contra el Leipzig. Siempre tuvimos un gol de ventaja".

La enfermería se vacía

"Hemos bajado un poco, pero en estos partidos hemos podido recuperar a los lesionados. El parón nos permitirá recuperar a Militao y Courtois y podremos tener a todo el equipo preparado".

Sequía de Rodrygo

"La historia de Rodrygo en el Real Madrid es hasta ahora de éxito. Nos permitió ganar la Champions hace dos años, siempre ha aportado y, aunque esta temporada no ha tenido continuidad en goles, lo ha tenido en goles. Cuando necesitemos sus goles, estará ahí".

Brahim, entre España y Marruecos

"Es un tema suyo personal. Lo está pensando, pero no he hablado con él".

Jude Bellingham protesta a Gil Manzano en Mestalla Reuters

Sin Bellingham

"Cambia en el sentido que Bellingham aporta más llegada al área de penalti. Defensivamente no cambia mucho. Tenemos menos presencia en el área desde la llegada de segunda línea. Es la diferencia que ha marcado Bellingham en La Liga".

Consecuencias tras el Leipzig

"Habrá cambios comparándolo con... Estaba pensando en otra cosa -se ríe-. Decía Toshack: el miércoles quiero cambiar a todos, el jueves a menos... Algunos cambios tendré que hacer porque hay que meter frescura".

Pelea por La Liga

"La Liga sigue abierta. Tenemos ventaja, pero se puede manejar sólo sacando lo mejor en cada partido. Hasta que la matemática no diga lo contrario, hay que pelear todos los partidos. Todos se juegan mucho y cada partido es complicado de sacar adelante, como le fue al Barcelona contra el Mallorca".