Apelación desestima el recurso del Real Madrid y Bellingham cumplirá dos partidos de sanción

Malas noticias para el Real Madrid y para Jude Bellingham. El futbolista inglés tendrá que cumplir dos partidos de sanción tras la tarjeta roja recibida el pasado fin de semana por decir "it's a fucking goal". Esto se debe a que Comité de Apelación ha desestimado el recurso del conjunto blanco para rebajar o anular la sanción de su jugador.

Jude Bellingham se perderá el partido frente al Celta de Vigo de este fin de semana y el duelo contra Osasuna el próximo 16 de marzo. Una baja sensible para Carlo Ancelotti, que no podrá contar definitivamente con uno de los futbolistas más diferenciales de la plantilla del Real Madrid.

El centrocampista del cuadro madridista fue expulsado por el colegiado Jesús Gil Manzano al acabar el partido de liga ante el Valencia en Mestalla, al no dar validez a un gol suyo por haber dado por finalizado el choque justo en el transcurso de la acción, que acabó con un remate de cabeza a la red a centro de Brahim Díaz que hubiera supuesto el 2-3.

Jude Bellingham protesta a Gil Manzano en Mestalla Reuters

Una vez finalizado el encuentro, el colegiado indicó en el acto que Jude Bellingham se había dirigido a él en "actitud agresiva y a gritos". Por lo tanto, la Federación optó por castigarle con dos partidos por "actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas", recogidas en su reglamento.

El Real Madrid alegó la existencia de un error material manifiesto, tras negar la actitud agresiva que el colegiado atribuye al jugador en el acta y afirmar que Bellingham solo se dirigió una vez al árbitro, y no es varias ocasiones y aportó prueba de vídeo de los hechos. Sin embargo, no ha sido suficiente para hacerles cambiar de parecer.

Disciplina ya desestimó las alegaciones presentadas por el Real Madrid y le impuso dos partidos de suspensión por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, con multa accesoria de 700 euros al club y 600 al jugador, en aplicación del artículo 144 del Código Disciplinario de la RFEF.

Bellingham se defiende

Jude Bellingham se mostró muy contundente después de la sanción y aseguró que no le había dicho nada ofensivo a Gil Manzano tras su polémico pitido final en Valencia. Aún así, asumió la sanción sin mayores problemas.

"No dije nada ofensivo, no dije nada diferente a lo que dijeron mis compañeros y creo que a veces porque soy nuevo quieren dar ejemplo conmigo. Al final tengo que ser responsable de mis actos y no estoy orgulloso, pero creo que dos partidos por ello es un poco ridículo, pero si son dos partidos he de asumir mi responsabilidad y animaré desde la grada", aclaró tras el partido de Champions League contra el Leipzig.