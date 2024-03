Ancelotti, autocrítico: "No volvería a repetir la alineación de hoy"

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación después de la clasificación de su equipo a los cuartos de final de la Champions League. El técnico italiano del Real Madrid aceptó la superioridad del rival, pero aseguró estar "feliz" por jugar los cuartos.

El técnico blanco habló de los pitos de la afición en el descanso. "La crítica cuando es merecida tienes que aceptarla. Hoy es merecida. Los pitos en la primera parte son merecidos. Nos han despertado y hemos jugado mejor la segunda parte. Es bueno tener una afición exigente".

Sufrimiento en el partido

"Hemos sufrido mucho, demasiado porque ha sido un partido complicado y mal jugado. Pero muy feliz porque vamos a jugar los cuartos. Estamos mejor que nunca. Tenemos siete puntos de ventaja en Liga y en cuartos. Si nos lo dicen a principio de temporada, lo firmaba. No hemos sabido gestionar la ventaja, poca presión, poca intensidad... Puede ser que me haya equivocado en la alineación. Hay que hacer autocrítica y evaluar lo que no hemos hecho bien".

Idea ante el Leipzig

"La idea era meter medios de energía para presionar, tener ritmo alto y evitar contras y transiciones. Ha sido un partido flojo con un bloque bajo e incapaces de presionar arriba".

Pitos y críticas

Fiscalía

"Este no es el sitio más indicado. Es una vieja historia. Nada me afecta y ojalá se resuelva pronto. El único problema es que el equipo juegue mejor".

Vinicius

"La jugada del gol ha sido espectacular. El desmarque, el pase, el tiro... La acción de la amarilla no me parecía roja".

Cosas a mejorar

"Un poco de frescura. Hemos perdido control, verticalidad, velocidad en la posesión... Eso lo tenemos que recuperar pronto. El parón nos ayudará a descargar mentalmente. Tenemos que aguantar dos partidos y después del parón volveremos mejor. Igual tenemos a Courtois y Militao para los cuartos de final y eso es buena noticia".

Vuelta al 4-3-3

"A nivel defensivo era importante tener el control de Olmo con los Tchouameni y Camavinga. Ahí estaba en peligro en la ida. Queríamos adelantar a Kroos".

Camavinga

"Hemos cambiado el sistema y hemos metido un delantero más. Solo ha sido un cambio táctico. Si tuviera que cambiar a los que no han jugado bien tendría que haber cambiado al entrenador que estaba en el banquillo".