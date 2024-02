RB Leipzig - Real Madrid, Champions League en directo | Rodrygo perdona el gol tras una gran jugada de los blancos

Toni Kroos fue el futbolista escogido para el Real Madrid en la rueda de prensa previa al partido. El centrocampista alemán fue cuestionado de manera reitarada acerca de su posible retirada, pero el jugador no desveló sus planes de futuro.

"No lo sé. Estoy pensándome que hacer. No he decidido nada, pero hay mucha gente que quiere que juegue un año más. Me alegro porque es positivo. Me encuentro bien, pero no he tomado una decisión", explicó Toni Kroos.

