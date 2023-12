Endrick, la joya universal del Madrid: aprende lengua de signos para llegar "a todo el mundo"

Endrick no es un fichaje más para el Real Madrid. El delantero brasileño, que hasta julio de 2024 no cumplirá los 18 años -y, en consecuencia, no podrá vestir de blanco antes-, es un jugador llamado a marcar toda una era. La entidad merengue lo supo ver antes que nadie y ahora se frota las manos.

Esta semana ha sido especial para Endrick, que se proclamó por segundo año seguido campeón del Brasileirao con el Palmeiras. Esta vez, con un protagonismo propio que le hace equipararse a figuras como Neymar o Ronaldo antes de que dieran el salto a Europa como él hará el próximo año.

Entre títulos y otros premios, Endrick no deja de recibir halagos que avisan sobre lo que está por venir al Real Madrid. En los últimos días, caben destacar las palabras de dos figuras que conocen bien al club blanco; uno como rival y el otro como talento que se forjó en la casa. Hablamos de Luis Suárez y Jesé, quienes han podido ver de cerca este año en Brasil a la futura estrella madridista.

[La última gesta de Endrick para ganar el Brasileirao: destrona a Neymar bajo la mirada de Ronaldo]

Suárez y Endrick coincidieron en la gala de premios de la liga de Brasil. El uruguayo fue elegido mejor jugador y mejor delantero del año, gracias a sus 17 goles con el Gremio, mientras que la joya del Palmeiras se llevó los galardones a jugador revelación y mejor gol de la temporada.

A pesar de su pasado como azulgrana, Suárez no se pudo resistir a elogiar a Endrick: "Es una estrella. Creo que lo que ha conseguido este año es increíble. Brasil, el Real Madrid y el fútbol tienen una estrella para muchos años más", dijo el ex del FC Barcelona. Aunque a Suárez le hubiera gustado ver a Endrick con otra camiseta: "Evidentemente, yo quería a Endrick en el Barcelona, pero él es el que tiene que decidir y disfrutar del fútbol, y el fútbol disfrutará de él", añadió.

Endrick, que está en edad para empaparse de los grandes delanteros, le devolvió los halagos al uruguayo: "Lo vi mucho en el Barcelona. Me gusta mucho en el gol contra el PSG, pasa a Thiago Silva, a David Luiz y marca el gol. Pude ver a Suárez jugar mucho. Aprendo algunas cosas con él. Ver que llegó al fútbol brasileño y logró destacar".

Jesé Rodríguez, que los últimos meses ha militado en el Coritiba, sin fortuna en su paso por el equipo brasileño, se sumó a las buenas palabras sobre Endrick en declaraciones a la SER: "Lo vi bastantes partidos y vais a flipar cuando venga. Es muy bueno. Potencia, velocidad, regates, gol... Es un jugador muy completo, tiene mucho talento", dijo.

Endrick celebra el título del Brasileirao Reuters

Endrick pone sobre aviso a Europa con su rendimiento. La temporada 2023 la cerro con 11 goles, convirtiéndose así en el segundo goleador más joven de la historia del campeonato local. Su marca mejora la que registró Neymar en sus inicios y se coloca solo a un tanto por debajo de los 12 que logró el gran Ronaldo Nazario.

Este viernes, en una rueda de prensa, Endrick aseguró que espera que su relación con el Real Madrid dure "años y años". "Creo que va a ser una relación de años y años", dijo en São Paulo. Además, Endrick, de 17 años, afirmó que la afición madridista le parecía "maravillosa", después de haber presenciado un partido recientemente.

"Creo que mi relación con el Real Madrid va a ser de años y años" Endrick

El jugador, que acaba de ganar la liga brasileña con el Palmeiras, dijo no saber cuándo se presentará en el Real Madrid, aunque ya tendrá las puertas abiertas a partir de julio, tras cumplir 18 años.

De hecho, el delantero viajará a España durante las vacaciones de inicios de año junto a su familia y su novia y dijo que su objetivo será descansar: "Físicamente es bueno para mí, y no quiero saber nada de fútbol, solo quiero relajarme", afirmó.

Al mismo tiempo, aseguró que ya ha empezado a aprender español y que desde hace tiempo le gusta la música en ese idioma: "No sabía casi nada (de español). Me gustaba escuchar canciones españolas. Ahora voy a empezar a escuchar más creo". También piensa lanzarse con el inglés, el francés, el italiano y lenguaje de signos: "Me gusta comunicarme con todo el mundo a quien le gusto. Sé que hay personas que no podían hablar conmigo, así que al menos podría hacer el esfuerzo".

Durante los meses que le quedan hasta desembarcar en Madrid, Endrick afirmó estar concentrado en ganar más títulos con el Palmeiras, como el campeonato regional del estado de São Paulo y la Supercopa de Brasil: "Estoy concentrado aquí. Tengo que dar valor y gratitud al club donde todavía estoy. Tengo que esforzarme aquí y, si Dios quiere, conquistar más títulos", declaró.

Sigue los temas que te interesan