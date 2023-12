Carlo Ancelotti: "Si me ofrecen 500 millones, me voy a Arabia andando"

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro de su equipo frente al Real Betis. El técnico italiano alertó a su equipo de la dificultad que encaran en la visita a un Betis que aún no ha perdido en su estadio en la competición liguera.

El entrenador del conjunto blanco no quiso hablar de su futuro, pero sí que bromeo sobre su marcha a Arabia tras el dinero que cobrará Jon Rahm. "¿Qué hago si me dan 500 millones? ¿Qué equipo? Voy andando, no necesito coger vuelo", bromeó.

También hizo un repaso a la enfermería del club. Apuntó que Bellingham está "haciendo trabajo específico" con su hombro, que Güler está "al final de la recuperación" y que "habrá que esperar a 2024 para ver a Vinicius y Camavinga".

Betis

"Es un partido difícil, el Betis lo hace bien en casa, es sólido, bien organizado. El objetivo es sacar lo mejor de nosotros, ganar y seguir con la buena dinámica. Tenemos confianza".

Jon Rahm

"A pie me iría por 500 millones, no necesito vuelo. Iría andando... Es broma, cada uno elige lo que quiere. El mundo está cambiando, y cambiará. No me sorprendo de nadie. Rahm es muy bueno, no sé mucho de golf, pero me parece que es el mejor de todo".

Arabia

"No me han llamado, yo vivo el presente, que es muy bonito. Tengo otros objetivos e ideas, nunca he pensado en el dinero, crecí en una familia en la que el dinero no era importante. Tengo dinero, pero no es lo más importante. Lo es encontrarme bien, aquí me encuentro bien y ojalá me siga encontrando bien aquí".

Kepa y Lunin

"Kepa ha vuelto, está bien, tenemos dos porteros de confianza, mañana elegiré a uno de los dos. Hay competencia, Lunin lo ha hecho muy bien, pero es una decisión que tomaré mañana".

Isco

"Le he visto, está jugando muy bien, estoy muy contento por él, aporta algo al fútbol. Ha pasado momentos complicados, pero ha salido. Tenemos que controlarle bien".

Trabajo de la semana

"Hemos podido trabajar de la mejor manera, recuperar bien, tratamos de prepararlo bien, con buen trabajo físico y táctico, es lo que creo que un equipo necesita. A veces una semana sin partido viene bien".

Bellingham

"Ha hecho trabajo individual, debe recuperarse bien del tobillo. Lo del hombro es un problema que tiene que cuidarse, haciendo trabajo específico. No ha tenido problema para jugar, cada día que pasa mejorará".

Lunin

"Los partidos de Lunin han sido buenos. Merece que le tenga en cuenta para jugar. No ha cambiado nada con Kepa. Puede ser que rote algo en la portería en las próximas semanas, puede ser".

Güler

"Está al final de la recuperación. La semana que viene empezará en la parte más intensa. Está muy cerca de llegar a tope. Hablo con él cada día, como con cada lesionado. Y necesito mucho tiempo, porque son muchos lesionados".

Operación Jude

"Ahora no, puede ser que se le salga con continuidad y deberá operarse, pero ahora está descartado. Se encuentra bien".

Vinicius

"Tenemos a Tchouameni y Güler cerca de empezar a entrenarse con nosotros. Vini y Camavinga habrá que esperar a 2024, pero creo que a la vuelta de vacaciones estarán listos para entrenar con los dos".

