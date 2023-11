El mensaje de Mourinho a Ancelotti: "Solo un loco dejaría el Real Madrid y ese soy yo"

Pese a que Carlo Ancelotti se ha desmarcado en todo momento de los apuntes sobre su nombramiento como seleccionador de Brasil al acabar la temporada, el ruido a su alrededor continúa. Las derrotas de la Canarinha contra Uruguay y Argentina han puesto contra las cuerdas a Fernando Diniz, actual seleccionador, y desde el país se lanza una llamada de auxilio al técnico italiano.

Desde fuera, el escenario es otro. El Real Madrid baraja la renovación de Ancelotti (con contrato hasta junio) y son varias las voces que apuntan que lo mejor para Carletto es seguir en el banquillo blanco. El último en sumarse es Jose Mourinho, que conoce bien su posición.

En una entrevista en RAI, a Mourinho le preguntaron si volvería a entrenar al Real Madrid. Su forma de salir del paso fue elogiar a Ancelotti. "Cuando tienes un súper entrenador, ¿para qué vas a buscar a otro? Conociendo a Florentino, y lo conozco muy bien, es un hombre súper Inteligente y si lees la prensa parece muy claro", dijo.

"Yo, como madridista, con el corazón blanco y como ancelottista, espero que la temporada vaya fantástica y que la temporada próxima Carlo esté allí, porque es el entrenador perfecto para el Madrid", deseó.

Cuestionado sobre esos rumores que circulan en torno a Ancelotti, fue claro: "¿Brasil? Solo un loco se va del Madrid cuando el Madrid lo quiere. Y ese he sido yo. El único. Después de tres años el presidente y José Ángel Sánchez querían tanto, tanto, tanto que siguiera... pero fui yo quien decidió. Un loco. Seguro que al mínimo gesto de Florentino, Carlo se queda. Es perfecto para el Madrid y el Madrid es perfecto para él".

Mourinho, cerca de acabar contrato

El propio futuro de Mourinho, sin embargo, sí está en el aire. Entrena a la Roma desde el verano de 2021 y, como Ancelotti, su contrato vence al finalizar la presente temporada. El portugués solo tiene elogios para el club capitolino: "Siempre siento las ganas y la responsabilidad profesional, un orgullo, pero aquí hay algo más. Estas personas hacen que tengas una temperatura diferente en la piel. Amo a esta gente, y por eso no tengo ningún problema en decir que la Roma es muy especial para mí, en mi carrera. Nuestro vestuario está muy unido. La gente es buena, todos tenemos nuestros defectos, pero somos un buen grupo de trabajo".

El destino que más se ha hablado como posible para que Mourinho continúa su carrera es Arabia Saudí. El técnico luso se deja querer, aunque no se atreve a decir que vaya a dar el paso en un futuro cercano: "Les digo la verdad, creo que algún día iré allí. Pero cuando digo un día no me refiero a mañana o pasado", dijo en la entrevista. Palabra de Mou.

