Xavi Hernández 'calienta' El Clásico: "No me gusta que se condicione a los árbitros"

"Si digo lo que pienso, me caen muchos partidos". Así de enfadado se mostró Carlo Ancelotti el sábado tras el arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoetxea en el Sevilla - Real Madrid. La polémica sigue coleando y llegó a la rueda de prensa de Xavi Hernández tras el Barça - Athletic del domingo.

A solo días de jugarse el primer Clásico oficial de la temporada, Xavi añadió más leña al fuego con unas polémicas declaraciones que se sintieron como un 'dardo' al eterno rival. El entrenador azulgrana se limitó a decir que no quieren "condicionar a cualquier árbitro" que les pite, y eso con el 'caso Negreira' siempre de trasfondo.

"Intentamos ocuparnos de lo que podemos controlar. Desde el club no queremos condicionar a cualquier árbitro que venga a pitarnos. No es bueno condicionar tanto desde cualquier club a un árbitro para que venga aquí con presión", declaró Xavi después del triunfo del Barça por 1-0 en Montjuic.

Además, lejos de los grandes puntos de polémica del partido del Sánchez Pizjuán (el gol anulado al Madrid, el penalti perdonado sobre Vinicius...), a Xavi le preguntaron por una posible expulsión de Bellingham que no fue y que, en caso contrario, le habría hecho perderse El Clásico del sábado.

"Hay un árbitro que es quien decide. No puedo decir más. Lo que no queremos es condicionar al árbitro, no es bueno", volvió a insistir.

Guiu, de 17 años, salvó al Barça

Sobre otras cuestiones, Xavi afirmó que, antes de que entrara al campo, le dijo a Marc Guiu -autor del único gol del partido ante el Athletic- que "tendría una y que la metería dentro".

"He pensado en él (Marc Guiu) por el gol, por su chispa, personalmente me gusta y lo veo preparado. Es un chaval de la casa que marca la diferencia", aseguró el técnico azulgrana a los medios de comunicación sobre el atacante español de tan solo 17 años. Xavi apuntó que, con todas las bajas que tiene su equipo, en estos momentos "hay que mirar en la casa" y "darles confianza a los jóvenes, que no tienen cara de asustados".

Marc Guiu celebra su primer gol con el Barça REUTERS

"En la primera parte no hemos sabido salir de la presión alta del Athletic, y en la segunda hemos atacado espacios en el momento justo y hemos reunido méritos para ganar", aseguró el egarense.

El preparador catalán hizo hincapié en que "físicamente el equipo ha hecho un partido extraordinario", y apuntó que, junto con el Granada y el Athletic Club, su equipo es de los equipos "más físicos de la Liga".

"Pocos equipos nos han exigido tanto durante 90 minutos. Sabíamos de esta dificultad, de que son un equipo muy físico y valientes", subrayó Xavi, quien alabó a su homólogo, Ernesto Valverde, por un planteamiento de partido "muy bueno".

Una de las sorpresas en el once azulgrana fue la presencia de Íñigo Martínez, precisamente ex del Athletic, que disputó todo el partido. "Íñigo es un fichaje muy personal mío. Tiene carácter, liderazgo, comunica muy bien... Nos va a ayudar muchísimo, sin ninguna duda", resaltó el catalán.

