Florentino Pérez denuncia a Villarejo por las "falsas acusaciones" sobre la compra de árbitros

El Real Madrid ha anunciado que Florentino Pérez ha dispuesto la presentación inmediata de la correspondiente acción judicial contra José Manuel Villarejo. Llega después de que el excomisario dijera en una entrevista en RAC1 que el presidente del blanco "sobornó a árbitros antes que el Barça".

"Es imposible judicializar algo en este país que afecte a don Florentino Pérez. Sería un suicida el que se atreva a hacerlo. Es intocable como antes lo fue Botín", añadió Villarejo en su intervención en la radio catalana.

El Real Madrid respondió publicando el siguiente comunicado: "El presidente del Real Madrid C. F., Florentino Pérez, ha dispuesto la presentación inmediata de la correspondiente acción judicial contra el excomisario Villarejo por las falsas acusaciones realizadas en la emisora catalana RAC1".

El excomisario José Manuel Villarejo

Laporta también denunciará

Las acciones legales de Florentino Pérez se unen a las que llevará a cabo también Joan Laporta, presidente de FC Barcelona, tras ser también víctima de unas graves acusaciones vertidas por Villarejo. En su caso, estas llegaron un día antes, también en una conversación con la emisora RAC1. El excomisario acusó al máximo dirigente culé de filtrar información que ayudó a la detención de Sandro Rosell en 2017.

"Gente del entorno del presidente [Laporta], que lo había echado, filtró información de Rosell. Ahí había una persona que usted protegió bastante, un tal Martorell [Xavier], que fue responsable de seguridad del Barça y socio de un despacho de detectives que sigue trabajando con el CNI", señaló Villarejo en el programa El món a RAC1.

Según informaron medios catalanes, Laporta quiso contactar por teléfono con Sandro Rosell para desmentir las afirmaciones de Villarejo. El que también fuera presidente del Barcelona entre 2010 y 2014 aseguró en una entrevista en Catalunya Ràdio que no cogió el teléfono a Laporta ni escuchó el mensaje de voz que le dejó.

"Yo me creí todo lo que [Villarejo] dijo, menos lo de Laporta. Lo dejé aparcado, en la nevera. No me lo quiero creer. A Jan lo conozco desde los 17 años. Hemos tenido una relación de amor y desamor. No sé si la fuente no es creíble, pero... ¿Qué gana Villarejo poniendo a Laporta aquí?", señaló Rosell este martes.

Y añadió: "Me llamó, pero no lo quise coger porque estaba muy enfadado. Ayer me pasaron por la cabeza muchas cosas. Una de las cosas que aprendes con los años es que las decisiones se han de tomar en frío. Quiero analizar y llegar hasta el final", completó.

