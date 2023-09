El Real Madrid anuncia la marcha de Reinier: se marcha cedido y sin opción de compra al Frosinone

Reinier Jesus sigue sin hueco en el Real Madrid, al menos de momento. El delantero brasileño coge las maletas de nuevo y esta vez afronta una nueva aventura en el fútbol europeo. El atacante se marcha cedido rumbo al Frosinone, club recientemente ascendido a la Serie A italiana.

Así lo ha anunciado el conjunto blanco a través de su comunicado. "El Real Madrid C. F. y el Frosinone Calcio han acordado la cesión del jugador Reinier para esta temporada, hasta el 30 de junio de 2024", reza la publicación del club anunciar su salida. Un adiós premeditado, pues el jugador no tenía hueco en la primera plantilla de Carlo Ancelotti.

El Frosinone ha decidido apostar en los últimos días de mercado por hacerse con los servicios de Reinier. El conjunto italiano confía en el talentoso jugador brasileño y le ha firmado para esta temporada a través de una cesión, aunque no cuenta con opción de compra al final de la misma.

El joven futbolista, de 21 años, llegó en enero de 2020 al Real Madrid como otra apuesta de futuro, como, por ejemplo, lo han sido, con más éxito, sus compatriotas Vinícius Junior y Rodrygo Goes, que son auténticas estrellas del club y dos de los proyectos más importantes del fútbol mundial.



Sin embargo, después de tres partidos en el primer filial madridista, el Castilla, dos años en Dortmund, donde jugó 39 partidos, y otro, el pasado, en Girona, disputando 18, no ha logrado ganarse un puesto a las órdenes del técnico italiano Carlo Ancelotti y no ha debutado aún con el Real Madrid, con el que tiene contrato hasta 2026.

Séptima salida

La marcha de Reinier Jesus rumbo al Frosinone se ha convertido en la séptima salida del Real Madrid. Anteriormente, ya habían dicho adiós a la entidad blanca futbolistas de la talla de Marco Asensio, que puso rumbo al Paris Saint-Germain, Eden Hazard, Jesús Vallejo, Karim Benzema y Mariano Díaz.

Tan solo Jesús Vallejo y Reinier Jesus tendrán la oportunidad de volver a vestir la camiseta del Real Madrid. Esto se debe a que ambos se han marchado cedidos. El central puso rumbo este verano al Granada, yéndose a préstamo durante una única temporada.

