Carlo Ancelotti carga contra el calendario: "Los jugadores y entrenadores no pintan nada"

El Real Madrid vuelve a la competición este sábado (19:30 horas, Estadio Juegos del Mediterráneo) ante el Almería para disputar la segunda jornada de La Liga. Tras el buen debut ante el Athletic Club, Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa y se dejó ver muy crítico con la confección del calendario, cada vez más sobrecargado y arrancando más temprano en el año.

El entrenador del Real Madrid dejó clara su disconformidad con la distribución del fútbol actual y se mostró de acuerdo con las recientes palabras que pronunció Pep Guardiola antes de la final de la Supercopa de Europa. Además, alegó que no le sorprendió la ausencia de Vinicius en la lista de aspirantes para conseguir el premio al mejor jugador de la UEFA del año pasado.

Ancelotti tiene la seria duda de Camavinga para este segundo encuentro de La Liga, y habló de la buena adaptación que está protagonizando Kepa Arrizabalaga desde su llegada al Real Madrid. El guardameta tendrá que esperar para debutar vestido de blanco.

El calendario

"Cómo no estar de acuerdo con lo que ha dicho Guardiola. Ellos intentan mejorar la calidad del espectáculo poniendo más cantidad, pero para mejor la calidad tienes que quitar cantidad. Los jugadores y los entrenadores no pintan nada. Ellos quieren meter más cantidad para ganar más dinero, ese es el problema. Los más afectados son los jugadores, que sufren más lesiones. No sé cuándo va a cambiar esto".

El rival

"El Almería es un equipo con una gran organización. La semana pasada perdió por los penaltis, pero mereció más. Va a ser un partido entretenido porque no es un equipo que se cierra atrás. Queremos repetir el partido de Bilbao".

La llegada de Kepa

"Se está adaptando bien y está entrenando bien, pero mañana seguimos con Lunin. Kepa ya tiene un nivel muy alto y a Lunin le falta un poco de experiencia, pero no vamos a tener rotaciones. Los dos son muy buenos, pero uno de los dos va a tener más minutos que el otro".

Otro central

"Estamos bien cubiertos ahora. Tenemos muchos jugadores con mucha experiencia, tenemos a Marvel y vamos a recurrir a la cantera".

Vinicius, sin los premios UEFA

"No me sorprende nada. Para mí Vinicius es uno de los mejores, si no el mejor, y esto es más que suficiente. Ya nada me sorprende en el mundo del fútbol, y él está motivado".

La ausencia de Camavinga

"Ha tenido una pequeña sobrecarga. Está en la convocatoria y mañana decidiremos. Estamos intentando que tenga más llegada a portería, que es lo que le falta. Solo ha marcado un gol y luego le ha costado más".

El mercado y Arabia

"Están apostando por el fútbol y tienen el derecho de hacerlo mientras estén dentro de las reglas que hay, el Fair Play Financiero.

Las lesiones de rodilla

"Es difícil decir por qué pasa esto. En la lesión de rodilla hay que evaluar muchas cosas. Militao estaba bien y se lesionó, y Courtois lo mismo. No teníamos alarma en este sentido y creo que ha sido mala suerte".

Modric y Kroos

"Los dos están muy bien. Es fantástico poder tener una semana para trabajar y están listos para jugar contra el Almería".

La posibilidad de Ansu Fati

"Es un joven que tiene mucho talento y que va a tener un gran futuro. Y aquí me quedo".

La 'nueva' televisión

"Creo que el Madrid tiene su derecho a no ceder y el tribunal le ha dado la razón. Para mí el vestuario es sagrado, tener una cámara dentro antes de un partido no tiene sentido".

