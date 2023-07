Mensaje de Al-Khelaifi a Mbappé: "El que no quiera jugar por el escudo no debe estar en el PSG"

Este lunes, Kylian Mbappé y el resto de internacionales que acudieron a las llamadas de sus selecciones en junio regresaron a la ciudad deportiva del Paris Saint-Germain. Así se pusieron a las órdenes de Luis Enrique, quien tomó las riendas del equipo tras el despido de Christophe Galtier.

Mbappé fue uno más, pero lo que en realidad se esperaba no era su incorporación al trabajo de pretemporada, sino el encuentro previsto con Nasser Al-Khelaifi este martes. El presidente del PSG acudió al entrenamiento y dio una charla al grupo durante unos 15 minutos.

Tal y como ha informado MARCA, durante la charla Al Khelaifi mandó un contundente mensaje: "Nadie está por encima de la institución. Si los jugadores no respetan la institución o no quieren jugar por nuestro escudo no deberían estar aquí". Unas palabras que parecen ir directamente lanzadas a Mbappé.

[El nuevo Real Madrid que nace este verano: dos planes con y sin Mbappé, la guinda del proyecto]

"Hemos construido las mejores instalaciones del mundo para que los jugadores no puedan tener ninguna excusa y centrarse en su rendimiento. Entonces sus resultados van a llegar, porque vamos a jugar un fútbol excitante. Los jugadores deben responder ante el club y ante los aficionados que los apoyan", también dijo en el vestuario.

Esto se une a lo que ya dijo el dirigente qatarí en la presentación de Luis Enrique: "Si él quiere quedarse, nosotros también, pero no podemos dejarle irse libre, es imposible. Ya dijo que no quería irse gratis del club. Es muy claro, no le vamos a dejar irse libre".

Futuro abierto

El 'culebrón Mbappé' vive así un nuevo capítulo. El delantero de Bondy ha mantenido que jugará la próxima temporada en el PSG. Pero también que no renovará su actual contrato, que vence el próximo 30 de junio de 2024. Precisamente, es esta última postura la que ha desencadenado todo el torrente de declaraciones de Al-Khelaifi.

Por el Parque de los Príncipes no se plantean el escenario de ver salir a su gran estrella sin dejar ni un solo euro en sus arcas. De ahí que el PSG haya lanzado el famoso ultimátum a Mbappé. Y este vence el próximo lunes 31 de julio. Si para entonces no acepta la renovación, el club le pondrá en el mercado.

La relación entre Al-Khelaifi y Mbappé pasa por su peor momento. Algo que se vio en la fotografía que el club publicó para mandar un mensaje de cariño a Sergio Rico. En ella, se puede ver al presidente en el centro junto a Luis Campos y Marquinhos, primer capitán. ¿Y dónde está Kylian?

El delantero francés se encuentra en una esquina, alejado del dirigente. Igual que Neymar, al otro extremo, de quien también se especula que puede salir. Aunque, en el caso del brasileño porque la entidad de París antepone su adiós al del resto de figuras.

Sigue los temas que te interesan