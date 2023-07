Kroos deja claro cómo no acabará su carrera en el fútbol: "No quiero que me pase eso..."

Toni Kroos seguirá ligado al Real Madrid hasta el 30 de junio de 2024. Así lo acordaron futbolista y club el pasado mes de junio, momento en el que se anunció la renovación del centrocampista alemán por una temporada más. Lo que todavía está por ver es si después colgará las botas o se animará a continuar en activo.

Se ha hablado mucho de su retirada en los últimos meses. Kroos es un jugador diferente y si algo ha ido dejando claro durante este tiempo es que nunca va a ser una carga para el Real Madrid. En el momento en el que no se vea al nivel, en la más alta de las exigencias, dará un paso a un lado.

Sobre ello ha vuelto a hacer referencia durante una entrevista para RTL: "Hay uno o dos ejemplos negativos, por simplemente no poder dejar el fútbol. Cuando ya no se es el jugador que la gente tiene en mente. No quiero que me pase eso". Por ello, su idea es la de retirarse cuando todavía se encuentre "a un nivel realmente bueno".

Toni Kroos, en un partido del Real Madrid en la temporada 2022/2023 Irina R. Hipolito / Afp7 / Europa Press

El '8' blanco se ve con las fuerzas, las ganas, la ambición y, sobre todas las cosas, con el nivel para seguir defendiendo la camiseta del Real Madrid. "Tengo la sensación de que esta temporada ha ido tan bien como las últimas nueve en Madrid. ¿Por qué no iba a ir igual de bien la próxima? Y, encima, sigue siendo divertido", ha asegurado.

[Los cuatro nuevos capitanes del Real Madrid tras el adiós de Karim Benzema]

Más de 400 partidos con el escudo madridista en el pecho y 20 títulos. Toda una leyenda de la casa blanca, donde ha conquistado cuatro veces la UEFA Champions League, además de la 'Orejona' que logró en su anterior etapa en el Bayern Múnich. Es decir, es uno de los pocos jugadores que puede presumir de ser campeón continental en hasta cinco ocasiones. A tan solo una del mítico Paco Gento.

Kroos decide

Como ha venido pasando, es el propio Toni Kroos el que decide qué hacer con su futuro. Retirarse en el Real Madrid es un sueño que pocos llegan a alcanzar. El alemán podría ser uno de ellos. La cuestión es cuándo. Por el momento, continuará dando lo mejor que tiene la próxima temporada 2023/2024. Si seguirá en el equipo merengue más allá de entonces todavía es un misterio del que ni él mismo tiene la respuesta.

"Ahora mismo no quiero comprometerme con nada. No lo sé. Tal vez haya una decisión mucho antes, más clara o no. ¿Para qué cerrarme ambos caminos ahora? No hay ninguna razón, al menos no ahora. Veremos cómo empieza el año, cómo funciona todo. Luego me haré las mismas preguntas que este año. También este año hubo algunos argumentos hacia el otro lado. Quizá haya algunos más o no. Ya veremos. Ahora no tengo que comprometerme en absoluto", dijo después de renovar. Palabra de Kroos.

Sigue los temas que te interesan