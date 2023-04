Capello bendice a Brahim: "Me equivoqué con él, marca la diferencia"

De Khvicha Kvaratskhelia a Brahim Díaz. La Serie A está de moda, siendo la liga que más representación tiene en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Precisamente, ambos se vieron las caras en el partido de ida de esta ronda, en la que el AC Milan consiguió la victoria frente al SSC Nápoles.

El gol del triunfo rossonero lo firmó Bennacer, pero la gran estrella del encuentro no fue él, sino un Brahim que acabó llevándose el MVP. El futbolista es uno de los más queridos por la afición y también de los mejores valorados. Y no solo en San Siro, en toda Italia se rinden a él.

Incluso aquellos a los que no les convenció al principio. Uno de ellos, Fabio Capello. El italiano, toda una institución en los banquillos, pasó también por el fútbol español. Lo hizo en dos temporadas no consecutivas y en ambas llevó al Real Madrid a ganar La Liga.

Precisamente, el Real Madrid debe sentarse a negociar con el Milan por el futuro de Brahim Díaz, quien milita en calidad de cedido por el club blanco en San Siro. Y en Sky Sport Italia, Fabio Capello destacó que se había confundido a la hora de juzgar al futbolista español.

"Me equivoqué con Brahim Díaz. No me gustaba como jugador, pensaba que no estaba al nivel del Milan. Pero ahora ha cambiado completamente, ha mejorado. Ahora marca la diferencia", ha asegurado Fabio Capello durante el análisis en el citado medio italiano del partido de la Champions.

Brahim, ¿rumbo de vuelta?

Después del encuentro, Brahim habló sobre su posible regreso a la casa blanca en verano: "No es el momento de hablar del Real Madrid. Estoy contento y feliz en el Milan, pero más feliz por el equipo porque nos lo merecemos. Estoy contento con lo que estoy haciendo, pero aún queda mucho por hacer".

El jugador malagueño prefiere mantenerse centrado en el final de temporada con el Milan, sobre todo mirando a la Champions League, donde su equipo ha cogido ventaja camino a las semifinales. "Todavía queda un partido, pero vamos allí con un resultado increíble", sentenció Brahim.

Cuando acabe la temporada, llegará el momento de tomar decisiones. Por el momento, la balanza parece que se decanta por la alternativa de que Brahim Díaz forme parte de la plantilla del Real Madrid en la 2023/2024. Aunque el Milan va a luchar por quedarse, a título definitivo, al futbolista.

