De Burgos Bengoetxea, el árbitro designado para El Clásico de La Liga en el Camp Nou

A 72 horas de El Clásico, Barcelona y Real Madrid ya conocen las designaciones del CTA de cara al partido del Camp Nou. En plena ola por el 'caso Negreira', los focos se ponen sobre Ricardo de Burgos Bengoetxea y César Soto Grado, los elegidos para dirigir el partido desde el campo y la sala del VAR, respectivamente.

Es el tercer Clásico que dirige en su carrera, tras ya pitar en el enfrentamiento entre ambos en la última final de la Supercopa de España que acabó con victoria azulgrana por 1-3. Su otro precedente es, precisamente, en la misma competición, en la temporada 2017/2018, cuando todavía se jugaba a doble partido.

De Burgos Bengoetxea ha dirigido un total de 25 partidos del Barça y otros 20 del Real Madrid. El balance es positivo para ambos clubes, con 20 victorias, 1 empate y 4 derrotas del lado azulgrana (80% de victorias) y 15, 3 y 2 para los blancos (75%).

️ ÁRBITROS | Estos son los colegiados designados para la 26ª jornada en Primera División.



🟨🟥 Designaciones completas: https://t.co/OPk23QgheI pic.twitter.com/QkedR5IKbn — RFEF (@rfef) March 16, 2023

El madridismo no se olvida del arbitraje De Burgos Bengoetxea en aquel partido de ida de la Supercopa. El colegiado del comité vasco fue el protagonista de la expulsión de Cristiano Ronaldo, tras enseñarle la segunda amarilla por, según su criterio, simular una caída cuando se marchaba solo contra el portero. El '7' del Real Madrid en aquel entonces, fruto del enfado y la incredulidad, reaccionó con un empujón al árbitro y fue sancionado cinco partidos.

No fue la única polémica que hubo en el partido. De Burgos Bengoetxea pitaría antes un penalti a favor del Barça tras caer Luis Suárez ante Keylor Navas. Las imágenes, sin embargo, mostraron claramente que no existió contacto entre ambos jugadores y, por tanto, se trató de un piscinazo del uruguayo. Aún así, el Real Madrid logró la victoria por 1-3 y posteriormente conquistó el título.

["Esto no es fútbol": charla Ancelotti - Klopp y el 'palo' a Hernández Hernández que sonó en el Bernabéu]

Soto Grado

En cuanto a Soto Grado, el encargado del VAR en el Camp Nou, es recordado en el Real Madrid por el famoso "habéis tenido 90 minutos, así que no me vengáis protestando por un minuto..." que dijo a los jugadores blancos tras un polémico 0-0 contra Osasuna. En aquel partido no señaló un claro penalti por pisotón de Lucas Torró a Vinicius.

Ha dirigido un total de 13 encuentros al Real Madrid, con un balance de 8 victorias, 3 empates y dos derrotas para el equipo blanco. Su arbitraje más reciente fue el 0-0 contra el Betis en el Villamarín. Los de Ancelotti protestaron un penalti no pitado sobre Benzema y varias acciones de los jugadores verdiblancos que pudieron acabar en expulsión.

Sigue los temas que te interesan