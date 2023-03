Klopp: "El Real Madrid tiene mi respeto, nada negativo puede con ellos"

La eliminatoria entre Real Madrid y Liverpool de octavos de la UEFA Champions League se resuelve este miércoles 15 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu. Los ingleses buscan la épica y para ello se fijan en el balance histórico de su rival para pasar a los cuartos de final. Jürgen Klopp ha destacado el respeto que tiene por el club blanco y su espíritu ganador pase lo que pase.

¿Ha cambiado su pensamiento desde la ida?

"Estoy feliz de estar aquí. Dije que pasaría el Madrid, pero hoy digo que hay que jugar aunque solo hubiera un 1 por ciento de opciones. Es probable, aunque puede que no sea posible. Sabemos en qué situación estamos".

Jürgen Klopp, en rueda de prensa de la Champions League con el Liverpool Reuters

Resultados dispares... y locos

"Si somos capaces de sorprender negativamente también se puede hacer de manera positiva. No de decimos al Madrid, aquí estamos. Esa no es nuestra situación. Ganar ya es muy complicado, así que pasar...".

Parar a Vinicius

"Hay que cuidarse de sus contras, pero a Vinicius no se le puede controlar todo el tiempo. El gran problema fueron sus contras. Trataremos de hacer lo que en la primera parte".

Opciones de pasar

"Si yo soy el único que cree que tenemos opciones, me parece bien. Lo vamos a intentar, seguro. Respetamos a la competición y nuestro deporte. No tenemos nada que perder, que es mejor que tener todo que perder, visto así. Pero preferiría ser Ancelotti. Es normal su mensaje. Estamos encantados de tener esta oportunidad que es casi nula, pero esto es fútbol".

Estado de Bajetic

"No puede jugar. No tiene sensibilidad en la zona dañada, por encima del pie".

Sobre el Real Madrid

"Tiene razón Fabinho con eso de que huele la sangre. Es un equipo enorme. Nada negativo puede con ellos. Tiene todo mi respeto. Es una generación increíble. Modric puede jugar hasta los 45 años, como él, Benzema... Y tiene a los jóvenes. Hablamos de un gran club, pero hemos aprendido cosas ante ellos que nos pueden hacer más fuertes".

Partido de ida

"Entero lo he visto una vez, justo después. Hemos visto sus partidos de Liga. Pero ellos no cambian, son buenos en todo. Da igual el once o la manera en la que afrontan los partidos. El problema no es qué pueden hacer ellos, porque sabemos lo buenos que son, uno de los mejores del mundo. Vamos a intentarlo, claro. Estamos solos, porque lo normal es pensar lo que creéis vosotros, que no hay nada que hacer".

