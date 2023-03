Benzema y Rüdiger no se entrenan con el Real Madrid a tres días de recibir al Espanyol

Segundo entrenamiento de la semana para el Real Madrid, que el sábado recibirá en el Santiago Bernabéu al Espanyol en el partido correspondiente a la jornada 25 de La Liga. Carlo Ancelotti no pudo contar sobre el césped con el francés Karim Benzema, el alemán Antonio Rüdiger ni el hispano-dominicano Mariano Díaz.

Que no salten las alarmas a pesar de su ausencia. El motivo de las bajas de Benzema y Rüdiger, dos fijos en el once de Ancelotti, no está relacionado con problemas físicos. Es una maniobra del cuerpo técnico del Madrid para dosificarles, realizando tareas físicas en el interior de las instalaciones de la Ciudad Real Madrid.

En el Real Madrid llaman a la tranquilidad de cara a la presencia de Benzema y Rüdiger en el partido del sábado contra el Espanyol. Todo apunta a que este mismo jueves o el viernes, a más tardar, estarán de vuelta con el grupo. Lo mismo se aplica para Mariano, aunque este apenas cuente para Ancelotti.

Mendy y Alaba

El otro foco en la rutina del Real Madrid se pone sobre dos futbolistas lesionados, Ferland Mendy y David Alaba. Ambos encaran la recta final de sus recuperaciones tras empezar a realizar trabajo individual sobre el césped desde este lunes. Ambos repitieron en esta jornada, dividiendo su sesión con parte realizada en el gimnasio.

Aún así, ambos están practicamente descartados para el partido del sábado. Ferland Mendy sufrió una rotura muscular en el muslo de la pierna izquierda durante el derbi copero y David Alaba, una lesión en el bíceps femoral derecho en la visita a Anfield contra el Liverpool.

Kroos y Tchouaméni, durante el entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

El resto de futbolistas disponibles para Ancelotti llevaron a cabo una sesión que empezó con ejercicios de carga física para los jugadores de campo y con los guardametas entrenándose de forma específica con el preparador de porteros Luis Llopis.

Tras esto, según refleja el club en su página web, los jugadores saltaron al césped para realizar más trabajo físico y táctico para acabar después el entrenamiento con un partido en un campo de dimensiones reducidas.

Sigue los temas que te interesan