Modric quiere la renovación con el Real Madrid por meritocracia

Varios jugadores del Real Madrid acaban contrato al final de la presente temporada 2022/2023. Uno de ellos es un Luka Modric que todavía no ha alcanzado un acuerdo con el club de Concha Espina para la renovación. Aunque el centrocampista croata está por la labor de prolongar su vinculación.

Eso sí, Modric tiene claro que no quiere la renovación 'a cualquier precio'. Y esto no es por términos económicos literalmente. Nunca ha sido un problema el dinero. Sino porque el '10' del Real Madrid no quiere que le ofrezcan la prolongación por su historia en el equipo merengue, sino porque de verdad lo merece.

El genio de Zadar no pretender ser una carga para el club. Por eso quiere sentarse a hablar y ver qué es lo mejor para ambas partes. Aunque su deseo es seguir, al menos, una temporada más. Pero no tiene prisa por firmar la renovación. En un escenario parecido ya estuvo el año pasado y, finalmente, todo acabó saliendo rodado.

Las bases para el acuerdo

La temporada del balcánico ha estado protagonizada por los altibajos. El Mundial de Qatar hizo mella en su rendimiento. Él mismo ha hecho autocrítica, asegurando que se equivocó al querer regresar de inmediato a jugar con el equipo blanco en lugar de llevar a cabo un programa específico.

Luka Modric, en un partido del Real Madrid de la temporada 2022/2023 AFP7 / Europa Press

Sin embargo, está recuperando su mejor nivel. De hecho, tiene a tiro consumar su temporada más goleadora como futbolista merengue. Sus 37 años, en septiembre cumplirá 38, son habitualmente utilizados para hablar de su final en el Real Madrid. Pero él se ve capacitado para seguir.

Quiere continuar, sí; pero para llegar a la renovación hace falta llegar a un acuerdo para el que Modric ha lanzado unas claves: "Quiero seguir aquí y es lo mismo de otros años. Me siento bien y quiero seguir en el Real Madrid. Tengo que hablar con el club y ver lo que el club piensa. Quiero seguir, pero quiero merecerlo".

"No quiero que me regalen nada. En mi vida nadie me ha regalado nada y quiero seguir por merecimiento, no por la historia de lo que he hecho aquí. Independientemente de esto. Nadie ni nada va a cambiar mi pensamiento", ha agregado el internacional croata.

[La primera vez de Modric y Kroos sin Casemiro y su mensaje especial desde Mánchester]

En ningún caso Modric va a suponer un problema en el Santiago Bernabéu. Y por eso ha querido lanzar un contundente mensaje: "El Real Madrid es el club de mi vida. Pase lo que pase. Nada va a cambiar esa relación". También ha afirmado que va a hacer "todo lo que pueda" para seguir más tiempo en la entidad merengue.

Dar el máximo, como siempre, pero "para merecer seguir" en el Real Madrid. Modric quiere merecer la renovación. Y el croata no ve un freno para lograrlo ni su edad ni tampoco la nueva generación. De hecho, está muy contento, satisfecho y orgulloso por el rendimiento que están dando sus compañeros más jóvenes.

Luka Modric, besando a Rodrygo Goes para celebrar su gol en el Derbi madrileño Reuters

"Ellos lo están haciendo muy bien. Tienen un futuro muy bueno por delante. Dependerá de ellos lo que van a hacer en el club y lo que van a ganar aquí. No están por casualidad aquí. El club ha invertido en ellos porque son muy buenos. Tienen que aprender, lo están haciendo bien y seguro que en el futuro lo van a hacer mejor", ha apuntado Modric.

Luka quiere seguir. Pero, ante todo y sobre todo, quiere merecer seguir vistiendo la camiseta del Real Madrid. En la casa blanca ya ha conquistado cinco Champions League entre otros muchos títulos colectivos, además de, por ejemplo, el Balón de Oro 2018. En el Santiago Bernabéu se convirtió en el mejor del mundo. Es una leyenda y madridista. De verdad. Por eso no quiere que le regalen nada. Meritocracia pura.

Sigue los temas que te interesan