Ancelotti: "Que la gente dude de la competición no es bueno, el deporte tiene que ser limpio siempre"

El Real Madrid afronta este sábado un nuevo partido de Liga. El campeonato nacional cumple su fecha número 22 y los blancos visitan una de las plazas más complicadas de todo el torneo de la regularidad, El Sadar. Osasuna intentará poner las cosas muy complicadas a los de Carlo Ancelotti que llegan con bajas importantes.

La más destacada es la de Karim Benzema. El francés no está teniendo su mejor año en lo físico y no estará en el duelo disputado en Pamplona a las 21:00 horas tras sufrir varios golpes en el partido contra el Elche. Ancelotti ha preferido darle descanso para que llegue en plenas condiciones al partido de Champions en Anfield contra el Liverpool.

Quien tampoco estará será Toni Kroos, que sigue recuperándose de una gastroenteritis. El alemán se une a la baja segura de Ferland Mendy. Una incógnita es el caso de Eden Hazard, quien sí se ha entrenado con el grupo este viernes, algo que no han hecho ni Mendy, ni Kroos, ni Benzema y por lo tanto podría entrar en la lista. Las mejores noticias para 'Carletto' son el regreso de Vinicius y Courtois. El técnico analizó la actualidad del conjunto merengue en rueda de prensa.

Carlo Ancelotti, con su habitual gesto en la banda del Bernabéu. REUTERS

Partido contra Osasuna

Tiene que ser un partido importante en el que mostrar actitud. Estamos en una buena dinámica y hay que seguir. Tengo buenas sensaciones. Hay que salir a pelear mañana porque es un momento clave de la temporada.

Kroos y Benzema

Benzema queremos que recupere bien para el partido del martes. No está mal, pero queremos que descanse. Toni todavía no se ha entrenado. Sí confirmo que vuelve Courtois.

Investigaciones a los clubes

A mí lo que me preocupa es preparar bien los partidos. Yo soy entrenador y estoy focalizado en esto. Ya hay gente en los clubes que se encarga de esto.

Manchas sobre la competición

Que la gente dude de la competición no es bueno. El deporte tiene que ser limpio siempre. Trabajamos todos para eso.

[La alineación del Real Madrid para el partido de Liga contra Osasuna]

El 'fichaje' de Álvaro Rodríguez

Me planteo que Álvaro Rodríguez entre en el primer equipo. No ha estado en las últimas convocatorias porque estaba en el Sudamericano Sub20. Pero sabemos que tiene mucha calidad y muchas cualidades. Tiene un perfil que no tenemos. Es alto, va bien de cabeza y eso nos puede ayudar.

Confiado para Pamplona

El objetivo es ponernos a cinco puntos y seguir metiendo presión. Queremos rebajar la desventaja, pero sobre todo por nosotros. Tenemos un calendario muy exigente. Tenemos que llegar a este momento con buenas sensaciones. Estamos bien, pero en cada partido te cambia todo. El fútbol es así. De lo malo pasas a lo bueno y luego al contrario. Por eso queremos mantener una dinámica y unas sensaciones.

El rendimiento de Benzema

Karim ha estado muy bien después del Mundial. Ha marcado en casi en todos los partidos y está dejando muy buenos del partido. No estará en este partido porque queremos darle descanso sobre todo por la edad, pero estamos muy contentos con él.

Un momento del partido, con Benzemá de goleador.

Pensar en el Liverpool

Las horas que le dedico al partido del martes contra el Liverpool son 0. Conocemos bien al Liverpool, pero pensamos las 24 horas en Osasuna. Es un partido muy importante porque podemos bajar la desventaja y queremos seguir con las buenas sensaciones.

Jugar sin delantero

Mañana vuelve Vinicius que lo está haciendo muy bien. Es un delantero muy peligroso y confiamos en él y en todos los que vuelven mañana.

Las suplencias de Modric

He hablado con Modric de este asunto. Él prefiere empezar todos los partidos y mañana lo va a hacer.

[El Tourmalet del Real Madrid en 15 días: tres partidos de altos vuelos para tres competiciones]

Plan con Benzema este año

No queremos tomar riesgos. Si Benzema está cansado va a tener un respiro. El segundo día después de un partido es cuando más notas eso. Ha vuelto de una lesión y eso también se nota. Simplemente no queremos arriesgar. Pensamos en el Liverpool, en ese sentido sí.

Cambios de sistema

Creo que tenemos muchas alternativas. Tenemos jugadores que se pueden adaptar a diferentes sistemas, al 4-4-2 o al 4-2-3-1. A veces el partido de obliga a adaptarse a esto. A veces no tenemos a Vinicius a defender porque viene de atacar y el equipo se transforma en el momento. Está claro que jugamos con 4-3-3, pero podemos ir cambiando según va el partido, sobre todo si saltamos a la presión con jugadores como Vinicius o Kroos. Esas adaptaciones nos están costando un poco, pero las entrenamos en el poco tiempo que tenemos.

El crecimiento de Rodrygo

Rodrygo va a ser titular mañana.

Vinicius y Rodrygo durante el entrenamiento. Real Madrid

Cómo afrontar el resto de La Liga

Pensamos que el próximo partido puede ser el más importante. Como si fuera el último. Esto es lo que estamos haciendo.

Nominados al The Best

Tres entrenadores que han tenido éxito esta temporada. Todos los merecen. Al que gane habrá que felicitarle.

Rodrygo y Vinicius

Rodrygo no es competencia para Vinicius en la banda izquierda. No son competencia, tienen que jugar juntos. A veces puede pasar que estén los dos arriba si jugamos con 4-4-2, pero no son competencia.

