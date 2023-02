La liberación de Vinicius: su gol 50 sin las provocaciones de los rivales que sufre en España

Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

Vinicius estaba en el punto de mira en las semifinales del Mundial de Clubes. Durante toda la semana, la polémica había perseguido al futbolista del Real Madrid después del partido en Mallorca en el que los rivales volvieron a emplearse con dureza, así que había muchos ojos puestos sobre él esperando ver la reacción que tenía el futbolista brasileño en esta competición.

Parece claro que a Vinicius le sienta bien jugar fuera de España, alejado del ruido diario que se produce en el campeonato doméstico. El partido ante el Al Ahly fue una historia bien distinta a lo que venía experimentando el delantero, se movió con libertad sobre el césped, no sufrió ninguna entrada subida de tono y hasta marcó el primer gol del partido, ese que le permitió al Real Madrid encarrilar el pase a la gran final del Mundial de Clubes.

El tanto fue además simbólico, significa su diana número 50 desde que viste la camiseta de conjunto blanco, un registro que consiguió alcanzar con 202 partidos como madridista. Es decir, que Vinicius sale a una media de un gol cada cuatro encuentros disputados. Pero este momento tiene algo más especial todavía para él porque es la primera vez que el brasileño consigue anotar en un Mundial de Clubes, su estreno como artillero en esta competición.

Una liberación

Este partido ante el Al Ahly fue para Vinicius como un oasis en medio del desierto. Acostumbrado a vivir casi en una guerra permanente esta temporada en los partidos que disputa en La Liga, el brasileño tenía ganas de resarcirse y de afrontar un encuentro alejado del constante ruido que se genera en torno a su figura.

El rival era asequible, pero sobre todo los egipcios no se emplearon con la dureza que otras veces se le ha visto a los rivales del Real Madrid para tratar de sacar de quicio a 'Vini'. La actuación del delantero fue más que presentable, y sin llegar a ser algo brillante se convirtió en uno de los futbolistas más destacados del encuentro.

Aprovechando un error garrafal de uno de los defensas del Al Ahly, Vinicius cazó un balón, se internó en el área y, en el mano a mano ante el guardameta, tiró de repertorio para firmar una definición sensacional. Picó el balón con calidad por encima del cancerbero, y El Shenawy no pudo hacer nada para evitar el primer tanto de partido. Aquel gol tranquilizó mucho a un Real Madrid que no estaba a gusto sobre el terreno de juego y que estaba dejando ciertas dudas.

No fue solo el gol. Al fin, después de mucho tiempo, Vinicius pudo disfrutar de un partido tranquilo, una vez más fuera de España, donde las polémicas se desvanecen de manera muy clara. No solo es que los rivales no se emplearan con dureza contra él, algo que si entra en el reglamento es totalmente lícito, sino que ninguno de los jugadores del Al Ahly se dedicó a martillearle la cabeza para sacarlo del partido.

Antonio Rüdiger abraza a Vinicius tras su gol al Al Ahly en el Mundial de Clubes Reuters

Eso se reflejó en el juego del futbolista del Real Madrid, mucho más centrado en hacer su trabajo, el de desbordar, marcar y asistir, que en protestar al colegiado o enzarzarse con los contrincantes. Disfrutó, de hecho, de alguna ocasión más para haber ampliado su cuenta goleadora, pero la mala definición le hizo quedarse con solo un tanto en su cuenta particular.

Además, el ambiente en la grada fue muy favorable al Real Madrid. El estadio Moulay Abdallah se llenó de un gran número de aficionados del conjunto blanco, que en Marruecos tiene muchas peñas, por lo que los ánimos se los llevó mayoritariamente el equipo español y también el propio Vinicius.

Un gol simbólico

Llevaba demasiados partidos Vinicius sin marcar un gol lejos del Santiago Bernabéu. Todo se le complica al brasileño cuando sale fuera de casa, pero una vez más quedó claro que las competiciones continentales son otra historia. Desde que le marcara al Villarreal en la Copa del Rey en el Estadio de la Cerámica, la cuenta goleadora del delantero como visitante se había quedado estancada.

Eso hasta llegar a la semifinal del Mundial de Clubes. Vinicius quiere ganar esta competición y fue quien allanó el camino hasta la final. Su picada en el mano a mano ante el guardameta del Al Ahly fue de muchos quilates, un gol que servía para firmar la cifra redonda de 50 tantos anotados con la camiseta del Real Madrid.

Durante sus primeras temporadas como futbolista blanco, al brasileño se le achacó una gran falta de definición y de gol, pero estos problemas los ha ido dejando atrás y lleva ya tiempo dejando claro que es uno de los mejores jugadores del mundo. Ha necesitado 202 partidos para alcanzar los 50 goles, pero es cierto que su promedio goleador ha aumentado considerablemente, tanto que ya es el máximo goleador de esta temporada.

Su primer gol en un Mundial de Clubes, una cuenta que espera seguir aumentando en la final para conseguir el título. Pero no solo eso, sino que Vinicius se convirtió en el cuarto jugador más joven de la Historia del Real Madrid en llegar a esta cifra de 50 goles, algo que habla claro de la importancia de este futbolista. El más precoz fue Raúl, con 19 años, mientras que le siguen Higuaín, Santillana y ahora también Vinicius, nombres muy importantes en la trayectoria del conjunto blanco.

Lo que parece claro es que este partido y también esta competición le sirven a Vinicius como liberación, son una válvula de escape para dejar atrás todas las malas experiencias que viene sufriendo durante los últimos tiempos en La Liga.

