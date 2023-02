Ancelotti: "Si haces una buena planificación en verano, no necesitas ir al mercado de invierno"

Carlo Ancelotti se sentó este miércoles en la sala de prensa de Valdebebas. El técnico italiano lo hizo el día después del cierre del mercado invernal, siendo este el tema protagonista durante toda la comparecencia. El Real Madrid no tocó su plantilla actual, más allá de cerrar los fichajes de Fran García (2023) y Endrick (2024).

No hay problema para el técnico del Real Madrid sobre la ausencia de fichajes. Es más, destacó que cuando un club ficha en enero es porque "ha pasado algo". La lesión de Ferland Mendy tampoco alertó al club, que prefirió no adelantar el regreso de Fran García desde el Rayo.

Otros protagonistas de la rueda de prensa fueron Benzema y Modric ante el posible interés de Arabia Saudí de bañarlos en oro para que jueguen en su liga a partir del próximo curso. Ancelotti también habló del buen momento de Ceballos y Camavinga.

Mejoría del Madrid

"Fue un buen partido. Repitiendo lo bueno que hemos hecho. Está mejorando el físico, eso permite jugar con más intensidad. Este febrero el rendimiento del equipo va a crecer".

Camavinga de lateral

"Entró de lateral porque no está Alaba. Camavinga lo está haciendo bien. Va a ser un gran interior o pivote en el futuro. Que se adapte al lateral significa inteligencia y humildad".

Bajas en laterales

"Atrás hay jugadores como Nacho que cubren muchas posiciones. Eso ayuda. Por momentos estamos ahora bastante sólidos en estos tres últimos partidos".

Ventaja del Barça

"Bien no estamos, hemos fallado algo, siempre se puede hacer mejor. Pero estamos en el ritmo del año pasado, es que el Barcelona está mejor. En este momento tenemos mucha confianza de pelearemos hasta el final. Hemos tenido una mejoría, podemos pelear todo, sin duda".

Sin fichajes en enero

"No hemos acudido al mercado porque no lo necesitamos. La planificación se intenta hacer en verano y si haces una buena planificación no necesitas entrar en el mercado de invierno. Si entras, a veces significa que ha pasado algo. Pensamos que no era necesario".

Benzema, Modric y Arabia

"No sé, primero no creo que vengan porque no necesitan mi consejo. Las leyendas del Madrid deben terminar en el Madrid. Estamos hablando de dos leyendas".

Carvajal y Tchouaméni

"Están bien. El plan de recuperación ha sido bastante largo. Están al cien por cien. Alaba aún le queda un poco. Puede que Tchouameni juegue, si Camavinga juega será de lateral".

Ceballos, en el rol de Modric

"Tiene muchas de esas características. No le molesta tener el balón. Muy listo. Tiene confianza y personalidad. Puede reemplazar a Modric, sí".

Gasto en la Premier

"Yo creo que todos conocemos lo que pasa en la Premier, lo de los derechos televisivos más altos que todas las competiciones. Esto va a seguir así. Tienen suerte de que la Commonwealth sigue mucho la liga inglesa. Les da ventaja. Aún así, no se terminará la competencia contra ellos en Europa".

Fran García esperará

"Hemos evaluado dos cosas: la lesión de Mendy, que se puede recuperar más pronto, y creo que a Fran García le viene bien seguir en el Rayo para mejorar su experiencia".

Jugadores sin minutos

"Me molesta, querría darles más minutos. Dejar fuera a un jugador que es profesional me cuesta mucho en lo personal, pero es mi papel, desafortundamente. No soy el entrenador personal de Hazard, Odriozola, Rodrygo... lo soy del Madrid".

Dosificar la plantilla

"Tirar competiciones, no. Estamos muy cerca. En semifinales de la Copa del Rey y en octavos de la Champions, en las semis del Mundial de Clubes... este club no tira competiciones. Ni siquiera queremos tirar partidos. Dosificar es importante porque es un calendario increíble. Aquí no se para. La Liga quiere hacer lo suyo, FIFA lo suyo, UEFA lo suyo, la Federación lo suyo... no nos deja tener días de descanso.

A mí me aburren esos días, pero si los jugadores se cansan, aquí cerramos. Esto del calendario es un tema muy serio. Nos da ilusión pelear todas las competiciones, a los jugadores les gusta, pero se está superando el límite del calendario. Entre todos tenemos que hacer algo para evitar esto".

Despido de Gattuso

"Se cambia a un entrenador no sólo por errores del entrenador, es para cambiar dinámicas no positivas y meter responsabilidad a los jugadores. Habrá un Valencia más motivado. Para un entrenador ser despedido es parte de tu trabajo. No hay entrenador que no hayan echado. Quizá Guardiola. Pero si Pep sigue entrenando llegará un día u otro que lo van a echar. A mí me han echado de todos los sitios del mundo y aquí sigo. Hay cosas peores -ríe-".

Doble pivote con Camavinga y Tchouameni

"Si buscamos en el mercado un doble pivote como yo, podemos jugar con doble pivote".

