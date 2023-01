Van Dijk, posible baja contra el Real Madrid: alerta en el Liverpool por su última lesión

Quedan 48 días para que el Liverpool y el Real Madrid se encuentren en una de las eliminatorias de octavos de final de la Champions League. La fecha de la ida (21 de febrero, en Anfield) está aún lejana, pero en el club inglés empiezan a temer que contarán con una mala noticia: la baja de Virgil van Dijk.

Las alarmas han saltado a causa de una lesión sufrida por Van Dijk el pasado fin de semana contra el Brentford. Su alcance sería más grave de lo que inicialmente se había previsto y se habla ya de un mínimo de un mes para que el central neerlandés pueda volver a los terrenos de juego.

Todavía es pronto para determinar el tiempo concreto que Van Dijk estará de baja, pero en el horizonte del Liverpool ya ponen el partido del Real Madrid como objetivo. Para los de Jürgen Klopp, la de su capitán sería una ausencia sensible en una eliminatoria que servirá como revancha de la última final de la Champions League.

[Stefan Bajcetic, la promesa gallega del Liverpool que brilló en el Boxing Day de la Premier League]

Van Dijk se lesionó en el primer tiempo contra el Brentford, partido que además acabó en derrota red por 3-1. El central neerlandés tuvo que ser sustituido en el descanso del choque, dando Klopp entrada al campo al defensor Joel Matip.

Klopp cambió a su capitán por prudencia, pero aquel día tampoco quiso darle demasiada relevancia a los problemas de Van Dijk: "Virgil sintió un poco el músculo y dijo que estaba bien, y él es un muy buen juez de este tipo de cosas. Pero no quería correr ningún riesgo. Los fisios se pusieron muy contentos cuando dije que no nos arriesgamos. No es una lesión, simplemente sintió la intensidad".

Crisis del Liverpool

Revés para el Liverpool en una temporada de por sí complicada hasta este punto. En la Premier League marcha sexto, fuera de los puestos de Champions y Europa League. El liderato lo tiene ya a 16 puntos de distancia, con el Arsenal colocado en la primera plaza con 44 puntos.

La situación es difícil en Anfield, donde las lesiones tampoco han ayudado al equipo. Diogo Jota, Luis Díaz, Roberto Firmino y James Milner llenan la enfermería del conjunto red, que solo ha encontrado en el mercado de fichajes su alivio. Ya anunció la contratación de Cody Gakpo y quiere, al menos, un centrocampista. Sea lo que sea, todo apunta a que tendrá que rascarse el bolsillo si quiere hacer más incorporaciones de nivel.

Sigue los temas que te interesan