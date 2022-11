Asensio: "Ojalá renueve con el Real Madrid y se dé todo para quedarme 10 años más"

El Mundial es un premio para Marco Asensio. El balear llega a Qatar como una de las estrellas de España. Luis Enrique le llamó, como ya hizo en septiembre. La diferencia es que en ese tramo se ha reivindicado en el Real Madrid y ha vuelto a ser importante tras no contar para Carlo Ancelotti a inicios de temporada.

Asensio pone el foco en el debut de la Selección contra Costa Rica (23 de noviembre, 17:00 horas). Así lo ha asegurado en una entrevista realizada este lunes en Radio MARCA, durante el programa A Diario, donde también habló sobre su futuro en el Real Madrid y su renovación.

"Se habla de que estoy haciendo cambiar de opinión al Real Madrid", dijo. Y añadió: "Pero yo siempre he intentado dar lo máximo que llevo dentro y después ya se sabrá. El que decide, también, es el club, no solo depende de mí. Tras el Mundial, ambos tomaremos una decisión. ¿Que si quiero renovar? Ojalá se pueda dar y yo ser muy feliz en el Real Madrid muchos años, ojalá se dé todo para quedarme 10 años más".

Asensio habló así sobre estar en Qatar: "Estoy muy contento por estar aquí. Es un objetivo que tenía desde hace tiempo y es una alegría estar aquí. He trabajado mucho con mi club. Luis Enrique me ha dado la oportunidad, la he aprovechado y ahora estoy contento y con ganas empezar".

Le recordaron la polémica de tiempo atrás, cuando en una concentración con España dijo que no era él quien debía asumir la responsabilidad. Cuatro años después, lo ve así: "Eso es cosa del pasado. Yo estoy preparado para lo que venga, para que me den responsabilidades. El equipo y los jugadores, aún siendo jóvenes, tienen desparpajo y dar ganas de dar lo máximo. Los que llevamos ya algún Mundial intentaremos aportar experiencia, pero también vamos a aprender de los más jóvenes".

Además, también respondió a otra polémica más reciente y es la de sus declaraciones con las parecía no cerrar la puerta al Barça: "Se interpretaron de muchas maneras, como aquello de las piedras y la mochila. Solo dije que estaba a gusto en el Real Madrid".

Por último, Asensio trató con humor al preguntarle por el mote de 'Ausencio' que le pusieron en redes de forma despectiva: "No me hizo daño -se ríe-. He aprendido mucho de cada situación adversa, esto me pilló joven. Yo soy feliz jugando y eso es lo que importa en cada aspecto de la vida. Ojalá jugar 7 partidos en Qatar", recalcó.

