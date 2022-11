El padre de Endrick desmiente su reunión con el Real Madrid: "No hay ningún viaje programado"

El futuro de Endrick está más caldeado que nunca. A pesar de que el jugador brasileño solo tiene 16 años, ya ha cautivado a los mejores clubes de Europa, entre ellos el Real Madrid. El conjunto madridista sigue estando a la cabeza del fichaje de la joven perla del Palmeiras, sin embargo, su padre ha desmentido ahora la reunión que supuestamente iba a mantener con la entidad de Concha Espina.

Desde Brasil se informó en la jornada de este miércoles que Endrick y su padre, Douglas Ramos, iban a viajar a la capital de España para conocer las instalaciones de la Ciudad Real Madrid en Valdebebas y, de paso, reunirse con las altas esferas del club. Sin embargo, el periodista especializado en mercado Fabrizio Romano desmiente ahora ese encuentro tal y como le habría transmitido el progenitor del joven talento: "No hay viajes programados tal como están las cosas".

Giro importante en el caso del futbolista brasileño del Palmeiras de solo 16 años. Todo hacía indicar que el Real Madrid había movido ficha de manera importante concertando un encuentro con el padre de jugador, Douglas Ramos. El plan previsto era que pudieran conocer la instalaciones de entrenamiento del conjunto blanco para así saber cuál sería su entorno habitual en caso de elegir la 'Casa Blanca' como destino.

Esta es una práctica que ya ha puesto en marcha el Real Madrid en diferentes ocasiones. No hay que olvidar que las instalaciones del cuadro merengue son las mejores del mundo. Sin embargo, el padre del jugador, en una información transmitida por Fabrizio Romano, ha negado la existencia de ese viaje hacia la capital de España y de ese encuentro con el club que es actual campeón de Europa y de La Liga.

Endrick celebra un gol con el Palmeiras Reuters

Sin reunión en Valdebebas

En referencia a las informaciones que se habían transmitido desde Brasil, el padre de Endrick ha querido ser claro a la hora de cortar de raíz estos rumores: "No concedí ninguna entrevista y nunca hablé de ningún viaje a Madrid en las próximas semanas". Así pues, parece que la posibilidad de que el Real Madrid hubiera avanzado el fichaje de la joven perla de Brasil queda descartada, al menos en esta vía.

Aún así, también es cierto que en el club blanco no gustan este tipo de manifestaciones públicas en el caso de que hubieran sido ciertas. El Real Madrid prefiere llevar este tipo de fichajes en el más absoluto anonimato, casi en secreto. Y que el padre de Endrick hubiera revelado con semanas de antelación un hecho tan clave no hubiera sido bien recibido por parte de las altas esferas de la entidad merengue.

El supuesto viaje, ahora desmentido, estaba programado en teoría para finales de este mes de noviembre. Pero todo hace indicar que no se producirá. A pesar de este parón en las negociaciones, el Real Madrid sigue siendo el equipo mejor colocado para llevarse el fichaje de Endrick como ya sucedió anteriormente con otros grandes talentos muy codiciados como fueron Vinicius Junior o Rodrygo Goes.

El primero llegó procedente del Flamengo mientras que el segundo lo hizo desde el Santos. En el caso de Endrick lo haría desde el Palmeiras y en el año 2024, ya que hasta esa fecha no cumpliría los 18 años, momento en el que la normativa de la FIFA le permite ser protagonista de un traspaso de este tipo.

Endrick Felipe celebra un gol con el Palmeiras Europa Press

Por ello, el Real Madrid tendrá que llevar a cabo una compleja operación en diferido para cerrar el traspaso de Endrick cuanto antes. Al cumplir los 16, el joven talento brasileño firmó su primer contrato profesional y estableció su primera cláusula de rescisión. Todas las informaciones indican que esta se sitúa en torno a los 60 millones de euros.

De hecho, ESPN ya informó en su momento que, a pesar de que no hay aún ofertas formales por el futbolista, PSG y Chelsea estaban dispuestos a llegar hasta los 45 'kilos' en sus primeros acercamientos. No obstante, el Palmeiras no se rebajará ni un céntimo de esa famosa cláusula. Por ahora, el culebrón de Endrick continúa mientras el Real Madrid busca la forma de atar a su futura estrella.

