Eden Hazard sufre una sobrecarga muscular y será baja ante el Celtic

Malas noticias para el Real Madrid y sobre todo para Eden Hazard. El jugador belga ha caído lesionado y no estará en el último partido de la fase de grupos de la Champions a causa de una sobrecarga muscular. El extremo blanco no se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros en la última sesión previa al duelo contra el Celtic.

A pesar de que parecía un buen partido para que Hazard tuviera minutos, el '7' del Real Madrid no estará disponible para Carlo Ancelotti. El técnico no habló del belga en rueda de prensa, sí lo hizo de Tchouameni y Benzema, pero el exjugador del Chelsea no salió al césped de la Ciudad Real Madrid junto al resto de sus compañeros y se ejercitó en el interior de las instalaciones en compañía del centrocampista galo.

Poco después se confirmó su estado de no apto para el último duelo de la fase de grupos de la Champions. Así pues, Hazard se une a la lista de bajas del Real Madrid para un partido en el que está en juego la primera plaza. Los de Ancelotti están obligados a ganar para poder avanzar a la ronda de octavos de final en una mejor condición.

Todavía no se conoce el tiempo exacto que estará Eden Hazard de baja por esa sobrecarga, ya que la fragilidad muscular del belga es de sobra conocida y aunque no es una lesión grave ni preocupante, el '7' no querrá correr ningún riesgo sabiendo que tiene el Mundial a menos de un mes. A pesar de no ser protagonista en el Real Madrid, sí irá convocado con la selección belga con la que se espera que sea titular.

Primera lesión del curso

Su no presencia contra el Celtic es segura, pero habrá que ver si se recupera a tiempo para estar en la lista contra el Rayo Vallecano, partido que se disputa el próximo lunes. Más adelante llegará el duelo contra el Cádiz, donde su presencia ahora mismo se da por segura. Todo hace indicar que será cuestión de días que Hazard pueda recomponerse de este contratiempo.

Resulta sorprendente que Hazard se encuentre en esta situación teniendo en cuenta que apenas ha contado para Ancelotti esta temporada. Solo ha participado en 5 partidos de los 18 que ha disputado el Real Madrid hasta ahora. El último fue el de la jornada quinta de Champions contra el RB Leipzig. Hazard entró en los minutos finales y no dejó malas impresiones. Este será su partido de baja número 70 desde que fichó por el equipo blanco.

Así pues, Hazard será la principal baja del Real Madrid en la convocatoria para el duelo contra el Celtic además de la ya conocida de Aurelien Tchouameni. Quien sí estará disponible para el choque, al menos en el banquillo, será Karim Benzema. El delantero, que se había entrenado en solitario, ha tenido buenas sensaciones en el último entrenamiento y estará disponible para ayudar a sus compañeros.

