El Celtic sueña con su gran hazaña: "Es una buena oportunidad para mostrar lo que podemos hacer"

Real Madrid y Celtic afrontan este miércoles un bonito partido de Champions en el Santiago Bernabéu. Los blancos se juegan mucho, ya que necesitan la victoria para asegurarse la primera plaza del grupo y poder cruzarse así en octavos de final contra uno de los segundos clasificados.

Por su parte, el Celtic no se juega absolutamente nada, solamente la honra. No obstante, para el cuadro escocés eso es suficiente para intentar hacer historia. Llevan cinco años sin ganar un partido en Champions y qué mejor escenario para hacerlo que en casa del actual campeón de la competición. Una oportunidad que no se presenta todos los días.

El equipo de Ange Postecoglou, que lleva casi un año y medio en su cargo, llega con mucha emoción y ambición a uno de los campos más importantes de Europa. Se podría decir que es el partido más importante de la temporada, ya que vencer al Real Madrid de Ancelotti en su propia casa sería incluso más celebrado que ganar el título de liga, el cual ya están encaminando gracias a su ventaja sobre el Rangers.

El centrocampista danés Matt O'Riley ha sido el encargado de salir a rueda de prensa para analizar el choque contra el conjunto blanco. No esconde que el Real Madrid es mucho más favorito, pero el hecho de que no se jueguen nada deportivamente no implica que vayan a salir con la mayor ambición: "Será una buena oportunidad para mostrar lo que podemos hacer como conjunto y también a nivel individual".

Karim Benzema celebra su gol ante el Barça en el Santiago Bernabéu Reuters

Un partido muy emocionante

O'Riley habló sobre su situación personal y es que no ha pasado por buenos momentos en los últimos meses. Sin embargo, el danés ahora se ve en la Champions y compitiendo contra los mejores jugadores del mundo: "Cuando me siento y pienso dónde estoy y dónde estaba hace ocho o nueve meses… me han pasado muchas cosas buenas. He podido estar ya en el césped y es algo irreal. Es una buena oportunidad para mostrar lo que puedo hacer a este nivel y lo que podemos hacer como equipo".

Para el Celtic, a pesar de ser un equipo histórico del fútbol europeo, jugar la Champions ahora y medirse a equipos como el Real Madrid es un privilegio tremendo. La plantilla se enorgullece de vivir estos momentos: "Es emocionante estar aquí. Pertenecemos a este nivel y tenemos que hacer todo lo que podamos para sacar un buen resultado".

En el plano deportivo, cree que han merecido más de lo que han obtenido: "Estuvimos decepcionados por terminar como terminamos el último partido. Hemos sido muchas noches el mejor equipo, pero tenemos menos experiencia que otros y quizá eso haya hecho que nos haya costado un poco más. En los primeros cinco partidos hemos jugado nuestro fútbol y mañana intentaremos hacer lo mismo".

Por último, celebró también el hecho de tener delante a jugadores como Kroos o Modric este miércoles: "No tengo una preferencia, la verdad. Los dos son jugadores de nivel mundial y me honra compartir esta experiencia con ellos. Puedo aprender muchísimo de jugadores de este calibre y poder compartir esta experiencia contra ellos es una pasada".

