Ancelotti y la sanción: "Sigo durmiendo por las noches, pero no he querido faltar el respeto a nadie"

El Real Madrid afronta este miércoles el último partido de la fase de grupos de la Champions. Sexto encuentro para los blancos que no han llegado con todos los deberes hechos. Deberán hacer un buen partido contra el Celtic de Glasgow para asegurar la primera plaza del grupo, objetivo ineludible del equipo blanco.

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación para analizar el duelo contra los escoceses, pero también para hablar de la actualidad del club. Uno de los temas más candentes es la polémica arbitral y la posible sanción que puede caerle al técnico italiano por sus declaraciones posteriores al partido contra el Girona.

Recuperar la buena dinámica

"Es un partido importante. El objetivo es terminar primeros de grupo. El Celtic es un equipo intenso. Estamos preparados y con ganas de volver a mostrar nuestro mejor nivel. Es en nuestro estadio y lo tenemos todo a favor para volver a jugar bien".

Explicaciones del árbitro

"Me han denunciado por lo que dije. Penalti inventado, en italiano, quiere penalti que no era, pero sin mala fue ni acusación a un árbitro. Nunca he faltado el respeto a un árbitro y nunca lo haré. Me pueden suspender o no. Si me caen cuatro partidos pues lo aceptaré. He estado 1200 partidos, si me faltan cuatro no me van a cambiar mucho. El tema sigue vivo. Yo no sé si es penalti o no lo es, pero por lo que nos dijeron a principio de temporada, cuando no era claro, no se iba a pitar. Si es un error que lo digan porque nadie es infalible. Y si ha cambiado la norma no ha pasa nada".

Las bajas para Champions

"Tchouameni creo que no va a estar. Benzema depende del entrenamiento y de las sensaciones. Puede que esté en la convocatoria y luego decidimos si juega todo o una parte".

Las quejas del Madrid

"Al Madrid le afectan los errores como a todos. Lo importante es la claridad. Para nosotros no era penalti. Solo tienen que aclarar eso, al Madrid, al Girona o al Mallorca. Es por el fútbol. Si es penalti tenemos que volver atrás. Yo entiendo bien la regla que nos han explicado. Y según eso no era penalti. Por eso tienen que explicarlo".

Papel del Shakhtar en Champions

"El Shakhtar lo ha hecho muy bien con todos los problemas que tiene. Puede clasificarse como segundos y tienen un partido muy difícil contra el Leipzig. Pero tanto si sigue en la Champions o si va a la Europa League, creo que lo puede hacer muy bien".

El juego del Celtic

"Creo que no van a cambiar su identidad y su juego. Le van a aportar al juego su calidad, su pasión y su intensidad. Creo que puede ser un partido muy abierto. Tienen calidad para haber tenido mejores resultados, pero no les han salido las cosas y les ha faltado algo de suerte".

Sensaciones por las declaraciones

"No sé que va a pasar. Yo sigo durmiendo por las noches. Quiero aclarar que no he faltado el respeto a nadie. He dicho algo que todo el mundo piensa. Y si me suspenden solo queda ponerle paciencia".

Opinión sobre el VAR

"Ha sido una buena invención. Yo no tengo mala fe. Pero a veces tiene más protagonismo que el árbitro y eso no puede ser. El VAR está para aclarar errores claros y evidentes. Es una línea muy fina. Pero el error ahora es claro y evidente. Y pitar o no el penalti no me parecía ese tipo de jugada".

Quedar primeros de grupo

"Es importante, pero tampoco es demasiado. Hay segundos que van a ser competitivos. Pero creo que es más importante el prestigio de este club. Esto es una competición especial y cada partido se merece un respeto. Este equipo tiene una historia con esta competición".

Las lesiones de Benzema

"El Mundial no influye en sus ausencias. Eso sí es mala fe. Si Benzema no ha jugado es porque no se encuentra bien. Tiene lesiones y aunque se cuida mucho no es un niño, tiene 34 años. Yo no pienso en el Mundial. Para que un jugador llegue bien tiene que jugar y tener buena condición".

Equipos eliminados en noviembre

"Nadie duerme bien si su equipo no está en la Champions. El fútbol español ha bajado por muchas razones, pero no ha perdido crédito. Puede ser que a final de temporada haya un campeón de Champions español y de Europa League también. Vamos a esperar un poco".

Sigue los temas que te interesan