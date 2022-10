Rodrygo supera un récord histórico de Raúl en la Champions League con el Real Madrid

Rodrygo Goes, ejecutando el penalti para el Real Madrid ante el RB Leipzig Real Madrid

El Real Madrid no logró el objetivo marcado en la previa ante el RB Leipzig. El equipo blanco no pudo conseguir la victoria en el Red Bull Arena y cosechó su primera derrota de la temporada 2022/2023. Pero incluso tras esto, se puede sacar alguna nota positiva. En este caso, con nombre propio, el de Rodrygo Goes.

El extremo brasileño marcó el 3-2 definitivo en contra ya en el descuento del partido, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Lo hizo transformando un claro penalti cometido por Nkunku, otro de los goleadores del encuentro.

Orsato acabó señalando la pena máxima y desde el punto de los once metros Rodrygo maquilló el marcador definitivo. Con ese gol, el internacional canarinho batió un récord que poseía Raúl González Blanco desde el año 2000. ¿Cuál? El del jugador más joven del Real Madrid en marcar un penalti en la Champions League.

Gol de Rodrygo de penalti en el RB Leipzig - Real Madrid Reuters

Raúl marcó de penalti al Dinamo de Kiev, vistiendo la elástica blanca, en el 2000 con 22 años y 261 días. A la leyenda del Real Madrid, ahora entrenador del Castilla, le supera Rodrygo con sus 21 años y 289 días en el momento de marcar desde el punto de los once metros al RB Leipzig.

Un partido complicado

Pese a este curioso dato y el récord que desde este 25 de octubre de 2022 posee Rodrygo, el Real Madrid no tuvo, ni mucho menos, un partido cómodo en Alemania. Las jugadas a balón parado penalizaron a los merengues, que no supieron recomponerse del todo en el Red Bull Arena.

"Hemos fallado muchos pases y controles, no ha sido un buen partido. Hay que despertar. Un mal día puede pasar, hemos jugado muchos partidos seguidos en poco tiempo, pero lo que no puede faltar es intensidad, aunque estemos cansados. Hay que dar el cien por cien en cada momento", señaló Courtois.

[Las mejores imágenes del RB Leipzig - Real Madrid de la Champions League]

Camavinga también destacó que deben aprender la lección impartida por el equipo alemán: "Ha sido un partido complicado, el Leipzig mete mucha intensidad. Tenemos que aprender de lo ocurrido y seguir como antes. El nivel alto se tiene con actitud y si no la tenemos perdemos como ante el Leipzig".

Por su parte, Lucas Vázquez puso en valor el buen equipo que es el RB Leipzig: "Hemos recibido dos goles en dos acciones a balón parado. Nos han complicado el partido, han salido muy enchufados. Son un equipo muy bueno y saben que en su campo son muy intensos en la primera media hora. Es la Champions y están los mejores equipos, ellos lo están demostrando".

