Fede Valverde se viste de Benzema para dar la victoria al Real Madrid ante el RB Leipzig

La misma película de siempre: victoria de un Real Madrid que es una auténtica máquina de ganar. El RB Leipzig hizo casi todo bien para sacar al menos un punto del Santiago Bernabéu, pero este equipo es invencible y funciona con la precisión de un reloj suizo. O italiano, mejor dicho, ya que la mano de Ancelotti ha convertido al conjunto blanco en un huracán que arrasa rivales allá por donde pasa. De momento, seis partidos en Liga con seis triunfos y dos en Champions con dos victorias. El campeón ya se cita con el Atlético para el derbi liguero del próximo domingo a las 21:00 horas. [Narración y estadísticas: Real Madrid 2-0 RB Leipzig]

No fue la mejor versión del Real Madrid, pero ganó. Sufrió como en algún otro encuentro de esta campaña o de la pasada, pero ganó. Echó de menos a Benzema, pero ganó. No tuvo claridad con la pelota pese a juntar a Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde y Modric en el medio, pero ganó. El RB Leipzig tuvo claras ocasiones en la primera parte, pero ganó. El Real Madrid ganó y al final es lo único que importa.

Fede Valverde se vistió de Benzema para desatascar a un equipo blanco que lo pasó mal durante los primeros 40 minutos y al que luego le costó crear ocasiones. Eso sí, con el tanto del uruguayo el partido murió y conjunto de Marco Rose ni inquietó a un Courtois que antes sí había tenido trabajo. A Asensio, que fue pitado cuando saltó al césped, se le pasó el enfado por no jugar el día del Mallorca y marcó el 0-2 en el descuento con un gran disparo. Ancelotti demostró su mano izquierda y también recuperó para la causa al atacante balear al elegirle como primer cambio cuando el encuentro marchaba aún en empate.

El guion inicial del partido se acercaba más a lo que quería el RB Leipzig que a lo que deseaba el Real Madrid. La cara de preocupación de Ancelotti denotaba que su plan no iba bien. El conjunto alemán tenía las ocasiones y es que el equipo blanco ni probaba a Gulacsi. Courtois salvó dos acciones de Nkunku y Forsberg mandó un tiro fuera con todo a favor. Werner caía a una y otra banda y descolocaba por completo a la defensa madridista.

El ex del Chelsea brillaba ante un Real Madrid que no encontraba cómo sacar con criterio la pelota desde atrás ni cómo conectar con Vinicius y Rodrygo en la parte de arriba, a pesar de jugar con cuatro centrocampistas. Pasada la primera media hora de partido, Werner puso un balón a Nkunku en el segundo palo que el francés no consiguió rematar por escasos centímetros. La mejor noticia para el equipo de Ancelotti es que se salvaba una y otra vez.

El Real Madrid despertó en el último tramo de la primera mitad con un mal cabezazo, le dio con el hombro, de Rüdiger y con un tiro de Modric que se marchó fuera por poco. El croata también pidió penalti por un empujón de Schlager en el minuto 42. El derribo parece claro, pero el VAR no entró para corregir la decisión del árbitro.

El mal estado del césped del Santiago Bernabéu no ayudaba al juego madridista, pero lo cierto es que el equipo blanco estuvo muy errático en la primera mitad. Pérdidas continuas y los de Ancelotti echando de menos la imaginación y la templanza de un Luka Modric que no tuvo su día.

Valverde sigue de dulce

Con el paso de los minutos el RB Leipzig ya no contraatacaba como en la primera mitad y tras el paso de vestuarios se empezó a jugar mucho más en el campo del equipo germano. Eso sí, al Real Madrid le costaba crear ocasiones. La más clara llegó en el minuto 72 cuando Fede Valverde se quedó mano a mano con Gulacsi y se la dejó a Vinicius. El brasileño no aprovechó el regalo y estrelló la pelota en el cuerpo del guardameta. El rechace se lo quedó Asensio, que había entrado por Camavinga, pero su intento de vaselina se fue alto.

Fede Valverde celebra su gol ante el RB Leipzig Reuters

Esto solo fue el aviso de lo que llegaría después, ya que cuando todo iba encaminado al empate sin goles aparecieron otra vez Fede Valverde y Vinicius. Carrera del brasileño por la banda izquierda y pone una pelota en la frontal que deja pasar Rodrygo. El balón le llega al uruguayo y recorta con su pierna derecha y la pone en el palo largo con la zurda. Otro golazo del 'Halcón' tras el logrado el fin de semana ante el Mallorca.

El Real Madrid ya no sufrió en los últimos minutos e incluso sentenció en el descuento con un gol que sirvió para que Asensio se reencontrara con el público y con Ancelotti tras su enfado el domingo al quedarse sin jugar minutos en La Liga. Falta en la línea de fondo y Kroos la pone rasa hacia la frontal para que el balear la enganche de primeras y la ponga justo al palo. Otra victoria más, esta vez en Champions, y el Real Madrid que pone rumbo a octavos.

Real Madrid 2-0 RB Leipzig

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Alaba (Mendy, 81'); Tchouaméni, Camavinga (Marco Asensio, 64'), Modric (Kroos, 82'); Fede Valverde, Vinícius (Ceballos, 85') y Rodrygo (Mariano, 85').

RB Leipzig: Gulasci; Simakan (Henrichs, 75'), Orbán, Diallo, Raum; Haidara (Kampl, 75'), Schlager, Nkunku, Forsberg (Poulsen, 81'), Szoboszlai; y Werner (Silva An, 81').

Goles: 1-0, 80' Fede Valverde; 2-0, 90+' Asensio.

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA). Amonestó a Carvajal (83') por el Real Madrid; y a Haidara (72'), Nkunku (82') y Schlager (90') por el Leipzig.

Incidencias: encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Champions League, disputado en el estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España) ante 59.500 espectadores.

Sigue los temas que te interesan