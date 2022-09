Hay Real Madrid sin Benzema: el balance con su baja y el salto de la plantilla de Ancelotti

Aprender a vivir sin Karim Benzema. Es lo que le toca al Real Madrid los próximos partidos. El delantero se lesionó a la media hora del partido contra el Celtic, pero el grado ha sido muy inferior a lo que se llegó a temer de primeras. Sufre "una lesión en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps, ambas en el muslo derecho", especificaba el club en su parte médico.

Eso significa que el Real Madrid no podrá contar con Benzema hasta la vuelta del parón internacional. Se pierde el Mallorca, este domingo (14:00 horas); el partido de Champions contra el RB Leipzig (14 de septiembre, 21:00 horas) y el derbi frente al Atlético de Madrid del 18 de septiembre.

Tres partidos sin Benzema. El castigo no es duro para lo que pudo ser, pero Carlo Ancelotti deberá armar un plan para cubrir la ausencia de su estrella. Aunque la histeria se apoderó de algún aficionado en verano ante la falta del fichaje de un delantero, en el club confía en lo que hay y en la mejoría de la plantilla respecto al curso pasado.

Ante el Celtic, Ancelotti apostó por Eden Hazard como falso 9 y le salió bien (gol y asistencia del belga). El '7' del Real Madrid puede tener una última oportunidad en ese rol de mejorar en parte su paso por el club. Hay cierta esperanza en su recuperación, al menos para que sea de utilidad en un equipo que aspira a todo. Ver al jugador que fue en el Chelsea parece más complicado.

Los dos futbolistas que aparecen en el esquema sin Karim son los dos brasileños: Vinicius y Rodrygo. El primero es el mejor socio de Benzema y sin él ha de asumir galones. Visto lo de Glasgow, no le genera presión hacerlo. Y Rodrygo, por su parte, tendrá más minutos en una temporada en la que se confía en una explosión similar a la de su compatriota desde hace un año. Marco Asensio es otra alternativa.

Vinicius Júnior celebra su tanto. REUTERS

El Madrid no fichó en verano porque no encontró un delantero que de verdad pudiera aportar al proyecto. Los que sí encajaban, no se podían fichar. El salto de los jóvenes de la plantilla era el principal motivo para que las alarmas, tras el 'no' de Mbappé, tampoco sonara.

Durante la temporada pasada, Benzema ya se ausentó de algunos partidos. Se pudo suplir mejor o peor según el encuentro, pero el resultado de la temporada acabó siendo impecable. El crecimiento de los jugadores da para pensar que este curso se podría cubrir mejor aún, sin olvidar que al hablar del '9' del Real Madrid se hace del próximo Balón de Oro. Su presencia es vital, como la de otros astros en otros equipos.

Balance sin Benzema 21/22

Benzema no jugó en diez partidos de la temporada pasada. Cinco acabaron en victoria del Real Madrid y los otros cinco se repartieron entre empates (2) y derrotas (3). Se ganó al Inter, al Elche por partida doble, al Granada y al Alcoyano. Se empató contra el Villarreal y el Cádiz.

Dos de las derrotas fueron contra el Barça (0-4) y el Atleti (1-0), que es el argumento que usan los más pesimistas: sin Benzema no se puede competir contra rivales grandes. El otro partido perdido fue contra el Athletic, en Copa del Rey. El Madrid promedió 1,1 goles por partido durante las ausencias de Karim.

El Real Madrid marcó un gol cada 55 minutos sin Benzema en el campo durante la temporada 2021/2022

Si se amplía el foco a todos los momentos en los que Benzema no estaba en el campo, es decir, contando también tras sustituciones o partidos en los que no fue titular, el resultado mejora. Se quedó sin jugar el curso pasdo 1.211 minutos del total del equipo, tiempo en el que el Real Madrid hizo 22 goles (uno cada 55 minutos).

Durante algo más de 10 días, el Madrid deberá enfrentarse de nuevo a ese panorama sin Benzema. Mallorca, Leipzig y Atleti probarán la estrategia del club blanco: el equipo está capacitado para sobrevivir sin su estrella. La realidad es que en 11 de los 16 goles anotados esta temporada, Karim no ha participado. Ahora toca materializar esos números en resultados y que la racha de victorias siga vigente.

