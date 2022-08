La 'operación salida' del Real Madrid sigue abierta a tres bandas: Asensio, Mariano y Odriozola

Hemos entrado en la última semana del mercado de fichajes. Este año, el cierre se prolongará 24 horas más de lo habitual y cerrará el 1 de septiembre. Para el campeón de la Champions League y LaLiga, el Real Madrid, la recta final podría ser más agitada de lo que cabría esperar.

La de Casemiro tiene muchas papeletas de no ser la última salida. Marco Asensio, Mariano Díaz y Álvaro Odriozola están en la rampa y se podría decir que más fuera del equipo que dentro. La duda es principalmente el balear, del que ya ha confirmado Carlo Ancelotti que "está mirando algo para ver si puede salir".

¿Y en fichajes? Las llegadas de Aurélien Tchouaméni y Antonio Rüdiger se consideran dos grandes aciertos. Pero si se dan las tres salidas señaladas hay que tener algo en cuenta: la plantilla se quedaría en 20 futbolistas (2 porteros + 18 jugadores de campo). En ese supuesto, sería casi obligatorio acudir al mercado.

[Mendes abre las puertas del United a Asensio: 30 'kilos' y una opción en la última semana de mercado]

Lo de Asensio es lo más candente que está ocurriendo en el Real Madrid. Jorge Mendes, quien le representa, ha vuelto a hacer sonar la campana en el mercado visto el poco protagonismo de Marco en el inicio de la temporada: solo 8 minutos en tres partidos. El Manchester United podría poner 30 millones sobre la mesa.

Lo mejor para Asensio es salir. Ancelotti cuenta con él, pero en un rol inferior al que tuvo la temporada pasada. Eso es un problema para el jugador, que quiere ir al Mundial en noviembre. Además, termina contrato en 2023 y el Real Madrid no se ha planteado su renovación. Mejor buscarse ahora club que no dentro de un año tras una temporada con pocos minutos en el césped.

Situación de Mariano y Odriozola

Se trabaja también en las salidas de Mariano y Odriozola. Hasta el momento tampoco hay nada seguro más que la intención del club de que cojan las maletas. La intención es facilitar sus marchas, ya que Ancelotti no cuenta con ellos. Una salida gratis y una cesión, respectivamente, parece lo más factible a día de hoy.

Hasta el momento, la respuesta de Mariano a las propuestas que le han llegado ha sido 'no'. Como años anteriores. El Madrid no le dará la carta de libertad, pero está dispuesto a que se vaya sin dejar dinero de traspaso para liberar su salario. Una operación a lo Jovic, pero todo dependerá del delantero.

Álvaro Odriozola entrenando en el Olímpico de Helsinki. Real Madrid

Odriozola ha recibido el interés de clubes ingleses como Nottingham Forest o Crystal Palace, pero nada se ha concretado. Se espera una solución en los últimos días de mercado, ya que en el Madrid tiene a Carvajal y Lucas Vázquez por delante y contará poco.

Fichaje a lo Camavinga

En cuanto al apartado de llegadas, el Real Madrid no cierra la puerta a nada. Queda poco tiempo, pero ya el año pasado sorprendió cerrando de forma exprés y en el último momento el fichaje de Camavinga. No se ficharía por fichar ni tampoco se harán locuras. El club blanco lleva años midiendo al detalle cada contratación y en este caso no sería diferente.

Se está pendiente, sobre todo, de lo que pase con Asensio y Mariano. Sin ellos, Ancelotti solo contaría con cuatro jugadores de ataque: Benzema, Vinicius, Rodrygo y Hazard. A ellos se suman Fede Valverde y hasta Ceballos, con un perfil más ofensivo que el resto de centrocampistas, pero no es suficiente.

El cierre de mercado se las traerá consigo en el Real Madrid. Se avecinan movimientos y el panorama es incierto. Lo que es seguro es que a las 00:00 del 2 de septiembre, la plantilla blanca no se habrá quedado coja.

Sigue los temas que te interesan