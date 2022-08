El Rayo, favorito para lograr la cesión de Latasa

Varios canteranos del Real Madrid han ido saliendo de la disciplina merengue, rumbo a equipos de Primera, Segunda División u otras ligas europeas para seguir creciendo. El siguiente en hacerlo es Juanmi Latasa. El goleador del Castilla de Raúl González Blanco quiere crecer en La Liga y el Rayo Vallecano es el mejor colocado para hacerse con sus servicios.

En el club blanco están conformes con su disposición a salir. Así las cosas, Latasa saldrá en calidad de cedido. Tiene varias propuestas sobre la mesa, pero la que mejor encaja en los planes es la del conjunto de la franja. El equipo de Vallecas cuenta con Falcao entre sus filas y se espera también la llegada de Diego Costa.

El ex del Atlético de Madrid y del propio Rayo se ha dejado querer. En declaraciones para El Partidazo de la Cadena COPE, dejó claro que no le importaría regresar al Estadio de Vallecas: "No vería con malos ojos volver a Vallecas. Allí tengo amigos y no tengo ningún dilema. Tengo que ver lo que quiero".

Aun así, y pese a que sería el tercer delantero del Rayo a priori, con dos delanteros tan veteranos por delante, se espera que Latasa cuente con minutos de calidad en la nueva temporada 2022/2023 que acaba de comenzar. Diego Costa está a punto de cumplir 34 años, mientras que Falcao tiene 36 por los 21 del mirlo merengue.

Buena oportunidad

El objetivo tanto de Latasa como del Real Madrid es encontrarle un destino en el que le aseguren minutos. Pese a la competencia de delanteros con el bagaje de los ya citados, el canterano blanco ha demostrado tener gol. Jugar en el Rayo Vallecano tiene el plus de poder continuar viviendo en la capital española, además de gozar de buenas oportunidades para ganar experiencia en La Liga.

El principal rival del Rayo Vallecano para hacerse con la cesión de Juanmi Latasa es el Cádiz. El equipo amarillo es otro de los clubes de la categoría de oro del fútbol español que ha posado sus ojos en el delantero del Real Madrid Castilla. También se ha hablado del Getafe. Precisamente, el conjunto azulón ya fichó hace unas semanas a Borja Mayoral, otro de los talentos salidos de La Fábrica.

En última instancia, el RCD Mallorca es otro de los equipos de Primera División al que se ha colocado en la lista de pretendientes para el killer de Valdebebas. Eso sí, al igual que en el caso de Antonio Blanco, en el acuerdo de cesión no habrá opción de compra por el jugador.

