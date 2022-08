Ceballos se queda en el Real Madrid: la venta de Casemiro aumenta sus opciones de renovar

La salida de Casemiro del Real Madrid abre nuevas posibilidades para otros jugadores más jóvenes y que apuntaban al banquillo de manera regular. En los dos primeros partidos de La Liga, Aurélien Tchouaméni ha partido desde el once titular blanco. También Eduardo Camavinga o Fede Valverde. Aunque el foco se pone ahora en un Dani Ceballos que ha tenido minutos en los tres encuentros oficiales en lo que va de temporada 2022/2023.

Durante el último año, mucho se ha especulado con su posible salida. En especial, relacionando su futuro con el Real Betis Balompié. Al utrerano se le pudo ver disfrutando del conjunto de Manuel Pellegrini en su estreno liguero. Sin embargo, su presente continúa estando ligado al Real Madrid. Se cuenta con él para este nuevo curso.

Ceballos no se moverá del Santiago Bernabéu antes del 1 de septiembre. Y no solo eso. El fichaje de Casemiro por el Manchester United ha hecho que aumenten las posibilidades de renovación para el futbolista andaluz con el club de Concha Espina. Hay que recordar que Dani acaba su actual contrato con el Real Madrid el próximo 30 de junio de 2023.

Ceballos sigue

En la plantilla merengue hay seis centrocampistas naturales tras las salida de Casemiro, en una campaña en la que, además de la Supercopa de Europa ya conquistada, hay otras seis competiciones en juego y el Mundial de Qatar de por medio, todos apuntan a ser muy importantes a lo largo de los próximos meses.

Dani Ceballos, en el UD Almería - Real Madrid de la jornada 1 de La Liga 2022/2023 AFP7 / Europa Press

Además, no hay que olvidar que Carlo Ancelotti siempre ha demostrado una gran inclinación por Dani Ceballos. Su calidad y gusto por el buen fútbol conquistaron al entrenador italiano. Pero la grave lesión que sufrió durante los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 le hizo le hicieron perderse prácticamente media temporada. Cuando estuvo al cien por cien ya era tarde.

De ahí a esos rumores sobre una posible salida y a su continuidad en el Real Madrid. Desde su cesión en el Arsenal, Ceballos siempre ha mantenido que su deseo es triunfar en la casa blanca. Esta temporada puede marcar un antes y un después para él. Si consigue destacar partido tras partido y semana tras semana, su sueño estará más cerca.

Tras la salida de Casemiro, ni el Real Madrid ni Ancelotti tienen dudas: Ceballos tiene sitio y, además, se espera que sea de lo más importante en la consecución de los objetivos para esta 2022/2023. Precisamente, es el entrenador el principal valedor del futbolista y también de su más que posible renovación con la entidad merengue.

Dani Ceballos, en un entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

Ancelotti cree en Ceballos y en que juntos pueden sacar la mejor versión del jugador español. Le ve como el relevo perfecto para dar descanso a Modric. Un futbolista capaz de mantener el balón en sus pies, con buena visión de juego y que, además, también tiene buen disparo. En especial, desde fuera del área.

Además, el de Reggiolo dejó todavía más clara su postura ante dos situaciones tan similares como las de Asensio y Ceballos. Los dos acaban contrato en 2023 y se ha especulado con la posible salida de ambos. Pero mientras el ex del RCD Mallorca no ha tenido minutos hasta la visita a Balaídos, el utrerano no ha habido partido oficial sin una mínima participación. Este puede ser su año.

