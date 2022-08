Mbappé, aislado en el PSG: no tiene lo que exigió cuando renovó y dejó plantado al Real Madrid

Poco, o muy poco, ha durado la felicidad en el PSG. En el Parque de los Príncipes se las prometían felices cuando en mayo consiguieron lo que parecía imposible: la renovación de Kylian Mbappé. Evitar que el delantero francés se fuera al Real Madrid se celebró como una victoria, pero la sintonía con el jugador se ha vuelto a torcer.

Han bastado dos jornadas -una en realidad, ya que Mbappé se perdió la primera- para que surjan las primeras tensiones. Y es que la dimensión que se ha querido dar a la figura de Kylian por su nuevo contrato no ha sentado bien en el vestuario. Unos no lo aceptan y él siente que no se está cumpliendo con lo que le prometieron.

El pasado fin de semana, en la victoria del PSG contra el Montpellier (5-2), estalló todo. Primero fueron los malos gestos de Mbappé hacia sus compañeros y luego su enfado después de que Neymar no le dejara tirar el segundo penalti del partido. Kylian falló antes otro. El brasileño, horas después, dio like a dos publicaciones en Twitter que señalaban al francés por el poder que le ha otorgado el club.

Mbappé, cabizbajo durante un partido del PSG Reuters

El PSG está intentando atajar esto lo más rápido posible. Sergio Ramos ya medió entre Mbappé y Neymar el sábado y al día siguiente se organizó una reunión entre ambos con Luis Campos para zanjar el asunto. La madre de Mbappé confirmó que el conflicto se estaba tratando "internamente".

Sin embargo, no parece que el enfado de Mbappé se vaya a pasar tan rápido. Según TNT Sports, el delantero galo se siente aislado de los demás en el vestuario. Su sentimiento nace de la frustración al ver que el equipo no está a su servicio y no se siente la estrella que le dijeron que sería. Tampoco estaría de acuerdo en algunas de las decisiones tomadas po Luis Campos, tal y como apunta L'Équipe.

Las promesas a Mbappé

TNT Sports retrata algunas de las exigencias de Mbappé, que van desde lanzar los penaltis hasta ser el jugador que termine la mayoría de las acciones de peligro y ser menos exigido para defender que otros. La otra cara de la moneda es Neymar, que ha tenido un gran inicio de temporada y no se ha preocupado en ocultar su molestar tras saber que Kylian no se opuso a su venta durante el verano.

Mbappé se encuentra en un frente que ni siquiera podía imaginar cuando dio plantón al Real Madrid. Y la temporada solo acaba de empezar. En Francia no esconden que al atacante se le ve infeliz, tanto dentro como fuera del campo, y que esos problemas le están impidiendo rendir como debería. Arde París (otra vez).

