La madre de Mbappé habla sobre la polémica entre su hijo y Neymar: "Todo se gestiona internamente"

Corren días complicados en el vestuario del PSG. El conjunto francés está viviendo momentos convulsos debido a la situación que vive Kylian Mbappé, quien está enfrentado a algunas estrellas del equipo y que cada vez se encuentra más aislado. De hecho, ahora mismo solo cuenta con el apoyo de Achraf Hakimi como su gran valedor en el vestidor galo.

Una situación que pocos hubieran imaginado hace unos meses, al principio del verano, cuando la estrella francesa decidió quedarse en París y rechazar al Real Madrid después de varios años calentando su fichaje por la entidad blanca. En ese momento, el de Bondy se vio convertido en el rey de Francia porque así se lo hicieron creer desde su propio presidente, Nasser Al-Khelaïfi, hasta el máximo mandatario de la república, Emmanuel Macron.

Sin embargo, esa situación de estatus incuestionable parece haber terminado tal y como se pudo ver el pasado fin de semana sobre el terreno de juego. Los desencuentros entre Neymar y Mbappé, con Messi posicionándose del lado de su amigo brasileño, han provocado que la fractura total del vestuario y el aislamiento progresivo del '7'. Parece que Mbappé se va a arrepentir antes de lo esperado de no haber aceptado la propuesta del Real Madrid.

La situación en el PSG ahora mismo es realmente complicada. Tanto es así que el pasado domingo, Luis Campos, el máximo responsable de la parcela deportiva del PSG y el encargado de sustituir a Leonardo, tuvo que mediar en el conflicto. Su fichaje correspondió a una petición de Mbappé y el francés puede dar gracias ahora de contar con su apoyo. El director deportivo les hizo saber a las dos estrellas que no pueden evidenciar sus diferencias sobre el terreno de juego y que tienen que arreglarlo de puertas hacia dentro.

No obstante, Mbappé también recibió la reprimenda del luso, quien le aseguró que no puede mostrar una imagen tan mala delante de las cámaras, reprochándole algunos gestos. Lo cierto es que la actitud de Kylian en el duelo ante el Montpellier no es la que se espera de una estrella de su talla.

Preocupación en el 'clan Mbappé'

Esta situación ha evidenciado aún más la soledad que vive Mbappé en el PSG. Su madre y agente, Fayza Lamari, ha hablado sobre esta situación, la cual provoca gran crispación en el clan del jugador nacido en Bondy: "Las cosas son gestionadas internamente en el Paris Saint Germain, todo va bien".

Una manifestación escueta al medio Kora Plus, donde ya habló cuando el futuro de su hijo estaba en el aire, en el que ha querido zanjar esta polémica que está afectando de manera muy directa a Mbappé. Su situación ahora mismo en el equipo es realmente complicada y eso está afectando también a su rendimiento deportivo, el cual está muy lejos de lo que pudo demostrar la temporada pasada.

Mientras esta polémica incendia el fútbol francés, en España se vive con expectación la situación de un jugador que podría haber sido la gran estrella de La Liga esta temporada de haber aceptado la oferta del Real Madrid. Mbappé acumula polémicas y los madridistas celebraciones de títulos como ocurrió hace unos días con la reciente consecución de la Supercopa de Europa.

