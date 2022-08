El mensaje de Ancelotti: rotaciones desde el primer día y la "gran duda" por el Mundial

Adivinar un once del Real Madrid apunta a ser misión imposible esta temporada. Lo de la Supercopa de Europa -anunciado que sería el mismo once de la final de París- pudo no haber sido más que un espejismo. Las rotaciones empiezan desde el primer día, el debut liguero de este domingo contra el Almería (22:00 horas).

En el caso del Real Madrid se juntan dos condicionantes que motivan el aumento de las rotaciones: el Mundial de Qatar que afectará a todos, pero especialmente a los clubes que aportan más internacionales, y disputar seis torneos tras ser campeón de las pasadas Champions League y Liga.

Lo viene anunciado Ancelotti desde la gira veraniega y en su regreso a la sala de prensa de Valdebebas lo confirmó. El italiano presume de tener "una plantilla más completa", pero eso es porque la exigencia se multiplica. Quien tenga el fondo de armario más fuerte y ese punto de suerte con las lesiones, tendrá mucho terreno ganado este año.

La primera rotación del curso ya está confirmada. La sorpresa de la convocatoria del Real Madrid contra el Almería fue la ausencia de Dani Carvajal. En un primer momento saltó la alarma ante una posible lesión, pero al poco se supo que la decisión de dejar al lateral fuera era por pura precaución.

Carvajal jugó 84 minutos en la Supercopa sin problemas, pero Ancelotti no quiere forzarle después de pasar por una lesión de tobillo durante la pretemporada. Descanso en la jornada 1, mientras que el técnico no se preocupa con varias alternativas sobre la mesa: Lucas Vázquez, Nacho Fernández, Antonio Rüdiger y hasta Odriozola, que apunta a salir el equipo antes del cierre del mercado.

Rotaciones en Almería

Lo de Carvajal es el claro ejemplo de la dinámica que se quiere seguir durante la temporada: "Las razones de las rotaciones son por el hecho de tener una plantilla muy fuerte y hay que tener motivados a todos. También por el Mundial. Necesitamos una plantilla bastante larga y en condiciones. La idea es rotar un poco más comparado con el año pasado. Tengo una plantilla más completa", decía Ancelotti en rueda de prensa.

De hecho, lo esperado es que la de Carvajal no sea la única novedad en el once. En su comparecencia, Ancelotti también dio otras pistas. Por ejemplo, que "Hazard va a jugar más de lo que jugó el año pasado" o que en el centro del campo baraja muchas posibilidades para el año, incluso jugar con un doble pivote formado por Casemiro y Tchouaméni, a los que ve "compatibles".

Ancelotti, en rueda de prensa con el Real Madrid Real Madrid

La plantilla se va a cuidar al máximo y este año es imposible que se repita lo que sucedió durante los últimos meses de 2021 y los primeros de 2022, en los que Ancelotti apenas movía piezas de su once titular. La temporada tiene dos mitades bien marcadas por el Mundial y Ancelotti quiere usar la primera para preparar de la mejor forma la segunda.

"Hasta el Mundial no vamos a tener muchos problemas", reconoce Ancelotti. "Todos quieren ir en buena condición y se van a preparar bien con los partidos que tienen antes", explica sobre los meses de competición que habrá hasta el 13 de noviembre, cuando se frene La Liga para la preparación del Mundial por parte de las selecciones.

Preocupación por el Mundial

El campeonato liguero se reanudará el 29 de diciembre y ahí se entrará en terreno desconocido: "La gran duda que tenemos es después del Mundial", señala Ancelotti. La preocupación se pone sobre cómo volverán aquellos jugadores que irán a Qatar, acostumbrados a que cuando se termina una gran competición de selecciones llegan las vacaciones. Esta vez tocará afrontar la parte más crucial de la temporada.

Ancelotti y su cuerpo técnico llevan tiempo buscando conclusiones: "Hay que evaluar el cansancio, dar descansos tras el Mundial... Son cosas que, a día de hoy, tenemos dudas". El foco se pone sobre jugadores como Karim Benzema, Luka Modric o el propio Carvajal, que pilares del equipo y a su vez los más veteranos. Ellos, salvo imprevisto, estarán en Qatar y hay que mimar su estado físico.

La contraparte serán los jugadores que no viajarán a Qatar y tendrán una especie de pretemporada entre noviembre y diciembre. Veteranos como Toni Kroos -retirado de la selección- lo agradecerá y jóvenes que se queden sin ir al Mundial, como podrían ser Camavinga o Ceballos, podrán tener más oportunidades al tener menor carga en sus piernas que los internacionales.

