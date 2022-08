Miguel Gutiérrez: "Hacer el salto a Primera en el Real Madrid es muy difícil siendo el club que es"

Sensaciones tras su fichaje

El primer objetivo en el Girona es madurar como futbolista y ha asegurado que está en el club idóneo para ello: "Espero madurar en los aspectos que tenga que mejorar. El Girona y Míchel me van a ayudar a ello. Aquí, en los primeros días me he sentido bien. Fue todo algo rápido, de un día para otro. Me siento cómodo con el equipo y hay que seguir trabajando".

Por último, se ha referido a las posiciones que puede adoptar en el terreno de juego. Y es que aunque su puesto natural es el de lateral izquierdo, también puede hacer las veces de carrilero: "El año pasado jugué con cuatro atrás. En cuanto al carril, me intentaré adaptar a lo que me pida el técnico y hacerlo lo mejor posible".