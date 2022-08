Benzema asume su nuevo liderazgo: "Nada cambia, mi prioridad siempre es ayudar a todo el equipo"

Karim Benzema ascendió a capitán con la salida de Marcelo, pero el francés no se achanta ante el reto que supone ser el líder del Real Madrid. Sin el brazalete también tenía ese papel y la última temporada ya lo demostró. Su objetivo es hacer otro gran año, que le aupó a ser el máximo candidato al Balón de Oro, y todo comienza por lo que pase este miércoles en Helsinki. El delantero quiere liderar a los blancos a ganar la Supercopa de Europa ante el Eintracht Frankfurt como demostró en rueda de prensa con Carlo Ancelotti y Luka Modric.

Líder del Real Madrid. Pichichi de La Liga. Primer nuevo capitán. Además de principal artífice del éxito en el campeonato doméstico y en la Champions League del equipo blanco la pasada campaña 2021/2022. Benzema regresa con la difícil tarea de, como mínimo, igualar los registros que consiguió la pasada campaña. Y todo ello con su renovación hasta 2024 sobre la mesa. El galo seguirá hasta esa temporada como mínimo, aunque a este nivel no se puede descartar que siga más tiempo.

El '9' blanco llega a tope. Durante las vacaciones también ha seguido con un particular plan de entrenamiento para volver al trabajo en el mejor estado de forma posible. Si su última temporada fue la mejor en el sentido goleador, en esta pretemporada también quiere mantener ese olfato. Benzema es el mejor jugador del mundo, el mejor delantero y el más importante del fútbol en este momento. Quiere demostrarlo en el primer partido oficial de la temporada.

Empezar ganando

"El camino fue muy difícil y estar aquí es un sueño que se puede cumplir este miércoles. Hemos hecho una gran pretemporada y estamos listos. Vamos a intentar ganar este partido para llevar el trofeo".

El mejor del mundo

"Yo no tengo que decir si soy el mejor o no. Cada año intento dar el máximo en este club. Sigo en el club porque es el mejor club del mundo. Cada año tengo que mantener el nivel arriba. Es verdad que el año pasado he hecho una temporada muy buena. Yo estoy concentrado en mi equipo y en ayudar a los míos".

Se siente joven

"No hay edad. Es cierto que no somos jóvenes, pero trabajamos mucho el cuerpo, tanto dentro como fuera del campo. Tenemos la capacidad para mantener el nivel alto. Tenemos una buena plantilla, ojalá que sea mejor que el año pasado. Vamos a pelear con todo".

Los títulos de Marcelo

"No está en mi cabeza eso, pero cada año intento jugar mejor y ganar más trofeos. Siempre digo que lo más importante es ganar cosas con el equipo".

¿Sin Cristiano es mejor?

"Es diferente. Es cierto que he metido más goles, pero cuando estaba él era otro tipo de juego. Él me ayudaba mucho en el campo y fuera del campo. Yo sabía que podía hacer más y cuando se fue era el momento de cambiar mi juego. Por ahora parece que va bien".

¿Necesita un suplente?

"Hay un entrenador aquí y un presidente para preguntarles. Yo no estoy para eso. Tenemos muchos jugadores que pueden jugar ahí".

Primer capitán

"Cuando llegué a este club tenía 20 años. Lo que tenía en la cabeza era ganar títulos, la Champions y marcar goles. Ahora que soy capitán veo todo el trabajo desde pequeño, pero nada cambió. En el pasado ya he hecho de capitán, siempre pienso en ayudar a mis compañeros para triunfar. Quiero marcar goles y dar asistencias".

¿Qué le gustaría de Modric?

"Todo. Me encanta. Cada vez que entreno con él me impresiono más. Si tuviera que coger una cosa cogería su toque con el exterior".

El reto del Mundial

"Si consiguiera un título con Francia sería una temporada completa. Estoy preparado mentalmente para luchar por todo lo que afrontaré durante el año".

Sigue los temas que te interesan