Las opciones de Ancelotti para el lateral izquierdo: la presencia de Mendy, Alaba y el multiusos Nacho

La temporada está a punto de comenzar oficialmente para el Real Madrid y Ancelotti tiene una base más o menos clara de lo que será su equipo. El técnico italiano ya ha afirmado semanas atrás que para el primer reto del curso, la Supercopa de Europa frente al Eintracht de Frankfurt, tendrán prioridad los futbolistas que jugaron y ganaron la final de la Champions League frente al Liverpool en París.

Estos son: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Valverde; Vinicius y Benzema. Un once que ha sido el más elegido por el técnico italiano cuando los partidos eran más exigentes, como en la mencionada final o en las eliminatorias previas de la Liga de Campeones.

Aun así, no todas las demarcaciones están aseguradas en el Real Madrid. El equipo blanco ha mantenido todas las piezas clave del equipo del año pasado y, por si fuera poco, ha añadido a Aurelien Tchouameni y a Antonio Rudiger a su disciplina, dos fichajes de alcance mundial.

Ferland Mendy durante uno de los partidos de pretemporada Real Madrid

Así, la competencia es feroz entre todos los jugadores y, en concreto, hay una posición que está siendo motivo de debate en la esfera del Real Madrid, la del lateral izquierdo. Ferland Mendy ha sido indiscutible en las últimas campañas cuando ha estado sano, pero la realidad es que el rocoso lateral francés ha sufrido múltiples lesiones, sobre todo musculares.

Cabe recordar que una grave lesión de cadera cuando tenía 14 años estuvo a punto de retirarle del fútbol y dejarle en silla de ruedas. Un problema que puede ser el origen de sus percances musculares.

Aun así, siempre que ha estado disponible ha sido indiscutible tanto para Ancelotti como para Zidane, aupado también por el bajón de Marcelo, que en los últimos años no llegaba a su nivel de antaño, cuando era el mejor lateral del mundo. Así, el ex del Lyon ha tenido casi siempre vía libre en la banda izquierda del Bernabéu, y lo ha demostrado con números. Desde que llegó a Chamartín, cuando él está en el campo el porcentaje de victorias del equipo es superior al 75%, una estadística extraordinaria.

Pero las citadas lesiones y algunos rumores que colocaban a Mendy fuera del Madrid ponen ahora en duda su condición de intocable en la zaga blanca. Una vez se ha marchado Marcelo tras acabar su contrato y tras no haber realizado ningún fichaje en esa zona, Ancelotti tiene varias opciones para cubrir esa zona si no elige a Mendy.

Alaba, principal competidor

La primera es la más lógica de todas, David Alaba. El austriaco ha completado una primera temporada en el Real Madrid sobresaliente, eso sí, como central. El ex del Bayern ha formado una pareja con Eder Militao que ha sido una de las grandes razones del éxito del equipo de Ancelotti, que ha conseguido tres títulos en la 21/22: Liga, Champions League y Supercopa de España.

A pesar de haber actuado como central, también se ha dejado ver como '3' cuando no ha estado Mendy. Ha sido de manera circunstancial, ya que Ancelotti ha repetido en varias ocasiones que su deseo es no romper la pareja de centrales, pero sabe que Alaba puede ser funcional en esa posición, la que desempeñó durante muchas temporadas en el Bayern antes de pasar al centro de la defensa.

David Alaba, con el trofeo de la Champions League (la 'Orejona') AFP7 / Europa Press

De ser el elegido para jugar en el lateral izquierdo, el internacional por Austria aporta una mayor calidad técnica y una salida de balón más limpia que Mendy. Además, cuando se incorpora al ataque se ha destacado como un centrador de gran precisión, por lo que a nivel ofensivo podría suponer una amenaza más.

En el caso de Mendy, el francés no está tan dotado técnicamente, pero físicamente es una roca: rápido, fuerte y casi insuperable en el uno contra uno. Un lateral más tradicional, con mejores habilidades defensivas que ofensivas.

Los dos zurdos parecen las opciones preferentes de Ancelotti, pero no son las únicas. Nacho Fernández arranca, una temporada más, como chico para todo en el Real Madrid. El '6' sabe que tiene más competencia que nunca y una de las bazas que mejor puede explotar es su polivalencia.

Aunque la posición ideal del madrileño es la de central, puede jugar en las cuatro demarcaciones de la zaga y sabe lo que es jugar como lateral izquierdo. De hecho, ante las bajas, Nacho tuvo un papel protagonista en los cruces decisivos de esta Champions League, como lateral izquierdo en la remontada contra el PSG y como central en la vuelta de semifinales frente al City.

Nacho, el multiusos

Así, si Mendy no está disponible por lesión y Alaba no se mueve de la zona central, Nacho podría ser el primer elegido para cerrar la banda izquierda en su parte defensiva. En su caso no cuenta con la fortaleza de Mendy o con la calidad de Alaba, pero su capacidad defensiva y su concentración durante todos los minutos de partido han quedado más que probadas durante las últimas campañas.

La otra opción es Rudiger, el central alemán ha llegado al Real Madrid y ha abierto todo un abanico de oportunidades en defensa para Ancelotti. Aunque es un central puro, Ancelotti ya ha probado con él durante esta pretemporada en el carril zurdo. Quizá sea la opción más extravagante, pero en el Chelsea (con una defensa de tres centrales y dos carrileros) Rudiger estaba acostumbrado a acostarse sobre la zona izquierda tanto para sacar el balón como para cubrir la espalda del carrilero de su banda.

Para que Rudiger juegue como '3' parece que tendrá que ser en un caso de extrema necesidad, ya que hay otras opciones por delante. Eso sí, si su rendimiento como central es óptimo podría mover a Alaba al lateral izquierdo y empujar a Mendy hacia el banquillo, por lo que la competencia está servida.

Nacho Fernández protesta una acción durante un partido del Real Madrid Europa Press

La posibilidad, esta algo más remota todavía, es que Ancelotti opte por jugar con tres centrales y dos carrileros, en ese caso las alternativas serían mayores todavía, con Rudiger junto a Alaba y Militao como centrales y Mendy como carrilero con toda la banda para él. Eso sí, es un sistema que el Real Madrid rara vez utiliza.

Mirando hacia el Castilla queda la opción de Miguel Gutiérrez, el mirlo ya sabe lo que es jugar partidos oficiales con el primer equipo, pero su situación no parece sencilla. Tras un año marcado por las lesiones parece destinado a buscar una salida fuera del club, por lo que Ancelotti tendrá que optar por alguno de los jugadores anteriormente mencionados.

