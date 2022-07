Endrick da un paso clave: una Libertadores bajo el radar del Real Madrid que marca su llegada a Europa

Endrick sigue dando pasos hacia delante en su crecimiento, no solo como jugador de fútbol, si no también como persona. Todavía tiene solo 16 años, pero desde que era un niño ha llamado la atención del planeta fútbol por sus impresionantes condiciones para regatear rivales y marcar goles. Siempre jugando contra chavales que le ganaban en edad, pero no en talento.

Este joven genio brasileño ha destacado tanto en las categorías inferiores del Palmeiras que ya es un fijo con el filial de uno de los equipos más importantes del país. E incluso se ha dejado ver con la primera plantilla teniendo actuaciones de mucho mérito. Los más veteranos del vestuario alucinan con lo que es capaz de hacer y con sus impresionantes habilidades, tanto técnicas como físicas.

Por ello, no es de extrañar que los mejores clubes del mundo hayan puesto sus ojos sobre él. En especial el Real Madrid y el FC Barcelona, quienes amenazan con llevar a cabo otra gran pelea por una joya brasileña como ya ha pasado en los últimos años con estrellas como Neymar, Vinicius o Rodrygo. El hecho de que estos dos últimos hayan terminado vistiendo de blanco marca claramente que la tendencia ha cambiado.

[De Endrick a Bellingham: los cracks que mantienen el mercado de fichajes del Real Madrid abierto]

Endrick se hace mayor

Aunque es un poco aventurado decir eso, es la realidad. Endrick acaba de cumplir los 16 años y se podría decir que ya se hace mayor, al menos en el mundo del fútbol. Gracias a ese paso ya ha podido firmar su primer contrato profesional con el Palmeiras y ya tiene una importante cláusula de rescisión. El club que quiera comprarle, cuando llegue el momento eso sí, tendrá que poner encima de la mesa al menos 60 millones de euros.

Endrick ha conseguido pasar en muy poco tiempo, apenas unos meses, de un joven proyecto ilusionante, de un niño con talento, a una de las grandes esperanzas del fútbol brasileño. Y es que su fulgurante llegada a la élite le convierte ya en una realidad absoluta. Tanto es así que acaba de dar un paso muy importante en su carrera.

Endrick, durante un partido con Palmeiras.

Ha sido llamado a filas por el entrenador del primer equipo, Abel Ferreira, para debutar en la Copa Libertadores. Esto no es un hecho cualquiera, ya que será la competición más importante que haya disputado hasta la fecha. Será como debutar en la Champions, pero de Sudamérica. Y solo con 16 años, algo que solo es capaz de hacer quien está llamado a ser un genio. Pase lo que pase con su carrera, Endrick ya es un ejemplo absoluto de precocidad en el mundo del fútbol y del deporte.

Esta será para él una prueba de altura y también un refuerzo a su moral. En estos momentos se encuentra en el dique seco por unas molestias en su tobillo que se produjo con el filial. Sin embargo, eso no le impedirá hacer ese debut soñado. Además, será en una imponente eliminatoria contra Atletico Mineiro a principios de agosto.

[Endrick no sufre la presión de ver su nombre junto al del Real Madrid: lleva 80 goles en 109 partidos]

Será una gran oportunidad para medir su talento y empezar a ver si está para retos mayores, entre ellos su llegada a Europa. Un test fiable que servirá a muchos equipos, entre ellos el Real Madrid. Además, lo hará con la camiseta del equipo que ha levantado los últimos dos títulos y que se sitúa junto a Gremio, São Paulo y Santos como los más laureados del fútbol brasileño.

El Real Madrid, en cabeza

Muchos equipos de Europa estarán muy pendientes de los minutos que pueda tener Endrick en estos partidos contra el Atlético de Mineiro para comprobar como empieza a comportarse ya en una competición de entidad mundial. Aunque pueda parecer pronto, si de verdad es uno de los genios más precoces de la historia del fútbol, habrá que empezar a medirle como tal.

[Endrick le encaja al Real Madrid: su precio y las claves de la operación]

De momento, el delantero ya ha llamado la atención de los grandes de Europa. En primer lugar por sus registros goleadores. Pero también por su capacidad física. Es un portento pocas veces visto. Su altura, musculatura y envergadura asustan si se tiene en cuenta que se trata de un chico que acaba de cumplir los 16 años. Es cosecha del 2006.

Endrick Jorge Pacheco

Choca y forcejea contra jugadores que le sacan varios años y no pueden moverle. Es él quién se hace con ellos. Además, tiene una interesante punta de velocidad que, junto a su potencia natural, le hacen ser casi imparable. Y cuando se pone delante del portero, no le tiembla el pulso, tiene el gol entre ceja y ceja. Es una realidad que le falta madurar en su juego y en algunos comportamientos, pero es algo propio de su edad. También añadir más registros como el uso de las dos piernas o el remate de cabeza. Sin olvidar el juego con el resto de sus compañeros.

Europa estará muy pronto a los pies de Endrick cuando se desate la guerra por su fichaje. La cual llegará cuando haya cumplido los 18 y pueda salir de Brasil. Aunque quizás comience antes ya que todos los grandes han hecho sus acercamientos. Desde Inglaterra han llamado a su puerta el Manchester United y el Chelsea. Y el que mejor lo tiene, una vez más, es el Real Madrid. Es conocido el interés de otros clubes como el Barça, pero el chico tiene claro que prefiere vestir de blanco.

Si en la entidad de Concha Espina apuestan fuerte por él y los informes de Juni Calafat, experto en el mercado sudamericano, y de todo su equipo, son favorables, el movimiento se pelará al máximo. De momento, llega una gran oportunidad para seguirle durante las apariciones que Abel Ferreira pueda darle en el periplo que tenga Palmeiras en la Libertadores.

Sigue los temas que te interesan