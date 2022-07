Ancelotti reserva a Karim Benzema y no jugará El Clásico contra el Barça: oportunidad para Hazard

Decisión importante en el Real Madrid de cara al primer partido de pretemporada. Karim Benzema no jugará El Clásico contra el FC Barcelona por precaución. El jugador francés se encuentra en perfectas condiciones físicas. Sin embargo, Ancelotti no quiere correr ningún riesgo con su gran estrella y ha decidido reservarle. De esta forma, podría ser una gran oportunidad para un motivado Eden Hazard.

Carlo Ancelotti comienza la temporada mostrando firmeza en sus decisiones. El entrenador italiano tenía un plan con Benzema, el cual ha sido respetado y apoyado por el club. De común acuerdo, decidieron darle unos días adicionales de vacaciones tras la impresionante temporada realizada por el astro francés.

El goleador y alma del equipo llevó al conjunto blanco al doblete de Liga y Champions en un curso en el que se ha ganado a pulso todos los premios individuales. Los cuales empezará a recoger en tan solo unas semanas cuando las distinciones de la UEFA, la FIFA y el Balón de Oro empiecen a calentarse.

Benzema llegó el miércoles de sus vacaciones y se incorporó directamente a la concentración del Real Madrid en Estados Unidos. No pasó por la capital de España como habían hecho el resto de sus compañeros. Y su estado, a su regreso, era óptimo. De hecho, tanto Carlo Ancelotti como Antonio Pintus y el resto de miembros del equipo quedaron alucinados por la gran forma que registraba Karim, quien se ha cuidado al milímetro durante sus vacaciones. Ni un solo exceso.

Por ello, se ha especulado mucho con la posibilidad de que el francés pudiera estar en ese primer duelo de pretemporada de los blancos frente al FC Barcelona. El plan establecido era que Benzema no jugara. Sin embargo, el hecho de medirse al eterno rival hacía que hubiera alguna posibilidad por eso de empezar la temporada con una victoria más importante en lo moral que en lo deportivo.

Sin embargo, Ancelotti ha resuelto la papeleta con inteligencia, sabiduría y experiencia y ha decidido no trastocar la hoja de ruta. Benzema será baja y no viajará junto a sus compañeros a Las Vegas, ciudad donde se disputa el partido. Así pues, tampoco habrá el esperado duelo entre Robert Lewandowski y el delantero galo, dos de los mejores del mundo.

Benzema se queda ejercitándose en solitario en Los Ángeles, una situación similar a la que vivirá Dani Carvajal. No obstante, en el caso del defensa español sí será por una pequeña lesión. El lateral diestro lleva unos días renqueante por unas molestias en el tobillo. Un pequeño esguince con el que tampoco se quiere correr riesgos. Una pretemporada no es para eso por mucho Clásico que tenga preparado. Por ello, se quedará también en UCLA esperando al resto del equipo y trabajando en su recuperación.

Oportunidad para Eden Hazard

La baja de Karim Benzema abre otra puerta, la de ver quién le sustituirá en ataque. Y es que el Real Madrid no tiene muchas opciones para este puesto. Mariano, presente en la concentración, no cuenta para Ancelotti por lo que no debería ser una opción que cuente con muchos apoyos. Aunque el hispano-dominicano tiene sus opciones. Pero hay más.

La más lógica parece la de Eden Hazard. El belga ha exhibido un gran estado de forma en los pocos entrenamientos que ya suman los blancos y Ancelotti ha probado mucho con él en la posición de falso nueve. Por ello, quizás este sea el momento de ver qué tal funciona en ese puesto que no es nuevo para él y de ver si verdaderamente el belga empieza a recordar a la estrella que fue en el Chelsea.

Otra opción sería la de Borja Mayoral. Sin embargo, el delantero madrileño no ha viajado con el equipo por el protocolo con su pauta vacunación. No habían pasado los días necesarios desde que recibió su última dosis. Por ello, tampoco estará contra el Barça. Con menos opciones se presentan la posibilidad de que jugadores como Rodrygo o Asensio partan en punta.

Todas las miradas señalan a Eden Hazard. Habrá que ver qué decisión toma Carlo Ancelotti. Hay que recordar que el '7' ha estado un poco tocado en los últimos días con una ligera sobrecarga. Pero ha viajado y jugará seguro. Quien también estará en el partido será Ferland Mendy, el otro futbolista que había pasado algunos días de dudas por unas molestias musculares.

