El nuevo 'Take' Kubo tras salir del Real Madrid: "Quiero dar la mejor versión de mí mismo"

Takefusa Kubo ha tomado una decisión muy importante para su futuro. Tras unas rápidas negociaciones, se ha convertido en nuevo jugador de la Real Sociedad. Un movimiento sorprendente, pero a la vez repleto de lógica. El jugador japonés es un futbolista que encaja a la perfección en la idiosincrasia futbolística de los txuri-urdin. Su técnica, calidad y clase le hacen concordar a la perfección con el fútbol que plantea que Imanol Alguacil.

Bajo su mando han brillado piezas de un corte similar como David Silva o Martin Odegaard. El japonés aporta menos despliegue físico que el noruego, pero más juventud que el canario. Por ello ha elegido este proyecto y porque tiene el reto de triunfar en La Liga y de ser el icono japonés que tanto prometía ser desde niño.

Ahora, afronta una nueva aventura en San Sebastián después de desvincularse por completo del Real Madrid y quiere mostrar la mejor versión de sí mismo. Quiere ser un nuevo Takefusa Kubo y con esa ambición ha llegado al Reale Arena, donde ya ha sido presentado. En el País Vasco también tienen una gran ambición por este exótico fichaje que podría convertirse en uno de los grandes éxitos del mercado.

En su rueda de prensa de presentación, Kubo ha explicado por qué cree que su fichaje por la Real Sociedad es una buena elección para él. Ha elegido totalmente con la cabeza, analizando la propuesta deportiva y optando por el que considera que va a ser el mejor escenario posible para desarrollar su juego.

"Primero, creo que es el equipo más adecuado a mi estilo como futbolista, y segundo por el interés que pusieron en mí, creo que fueron los primeros. Cuando terminé con la selección, ya me dijeron que la Real se había interesado en mí. Jugar en un equipo fuerte y con jugadores muy buenos, creo que no se puede pedir más".

'Take' ha dejado claro que el primer objetivo es dejar atrás las lesiones que le lastraron el pasado curso y que le impidieron brillar: "Eso espero. El año pasado arranqué muy bien, pero luego tuve la lesión y... Este año espero que me respeten las lesiones y que pueda dar la mejor versión de Kubo que la gente espera".

Después de vestir las camisetas del Mallorca, el Villarreal o el Getafe, ahora le llega una nueva oportunidad en La Liga. Él sueña en grande e incluso visualiza títulos: "Viendo desde fuera, he visto un equipo muy joven, con mucha ambición y ganas, y estoy muy contento de ser uno más aquí. El año pasado como japonés vi ganar a dos japoneses la Europa League y, ya que tenemos la ocasión de intentarlo, ¿Por qué no?".

Así se ve Kubo en la Real

El jugador asiático también ha hablado sobre en qué lugares del campo le gustaría moverse: "De entrada me veo en la banda derecha, también por dentro, aún no he hablado con el míster, así que donde me diga. Espero unirme con el grupo este miércoles y recuperar sensaciones. ¿Con quién quiero jugar? Te podría decir a muchos, pero por ejemplo te diré Zubimendi, contra el que me costó mucho jugar en los Juegos".

Kubo ha analizado la situación actual del fútbol mundial y ha hablado de su caso en particular y es que, a pesar de su juventud, ya atesora una gran experiencia: "21 años ya no es joven, viendo que salen jugadores de 16 o 17 años, pero yo juego al fútbol porque me gusta, y esto de la presión por los periódicos o las redes no lo miro. Me gusta más mirar partidos de fútbol que periódicos".

Por último, terminó su presentación dejando una curiosa anécdota para que su nueva afición le conozca un poco más: "Tengo tres amigos, uno de ellos muy fan de Silva, y me han dicho que quieren visitarme, porque ven por las fotos que la ciudad es bonita y la comida buena".

