El sucesor de Luka Modric, el próximo reto del Real Madrid: Bellingham, el favorito para 2023

La historia de Luka Modric en el Real Madrid dura ya diez años y, al menos, se prolongará hasta el 30 de junio de 2023 tras la última renovación del croata. A sus 36 años, el de Zadar se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas de la historia del club, si no el mejor. Pero todo se acaba y, a pesar de su gran rendimiento y un físico privilegiado, la edad no perdona a nadie.

Así, el Real Madrid tendrá que afrontar uno de los retos más difíciles en términos futbolísticos de los últimos años: encontrar un sustituto de Modric. Basta decir que seguramente no lo encuentre, al menos no de ese nivel, pero sí que se espera poder encontrar un futbolista joven de un corte parecido que pueda evolucionar y convertirse en un gran jugador.

El Real Madrid no quiere que suceda lo mismo que con Cristiano Ronaldo, que salió del club y no hubo tiempo para encontrar un futbolista similar al portugués. El equipo lo notó y la siguiente temporada fue de cero títulos y muchas dudas. En la siguiente campaña llegó Hazard para cubrir ese hueco, pero las lesiones han dejado KO al belga la mayor parte de este tiempo.

Por eso, el Real Madrid ya trabaja para que la salida de Modric sea lo menos traumático posible. Dentro de la actual plantilla hay muchos centrocampistas, pero casi todos con un perfil más físico y menos creativo: Camavinga, Casemiro, Tchouameni y Valverde. Luego está Kroos, que es más un constructor de juego que un volante con vuelo y capacidad para saltar líneas como el croata.

Los futbolistas más similares a Modric eran Isco (que ya se ha marchado y todavía no tiene equipo) y Dani Ceballos. El utrerano podría haber sido ese futbolista recambio para Modric, pero no ha acabado de convencer, salió cedido al Arsenal y este año no ha tenido demasiados minutos, primero por una grave lesión de tobillo y después por la falta de oportunidades en un equipo que ya tenía su bloque de confianza.

Además, con el actual overbooking del centro del campo, Ceballos tiene todas las papeletas para abandonar el club, siempre y cuando llegue una oferta seria a las oficinas del Real Madrid.

Así las cosas, desde Valdebebas parecen decididos a acudir de nuevo al mercado a por esa tarea casi imposible que es encontrar un recambio de Luka Modric. En la agenda blanca hay un nombre apuntado en rojo: Jude Bellingham.

Un futbolista cotizado

El Borussia Dortmund, club que acostumbra a fichar barato y vender bien, sabe lo que tiene entre manos. Firmó a Bellingham en verano de 2020 por 25 millones de euros y ahora, solo dos años después, su valor casi se multiplica por cuatro: 80 'kilos', según el portal especializado Transfermarkt. Con contrato hasta 2025, no hay prisas para venderle.

Las puertas están cerradas este verano. Bellingham seguirá en Dortmund y lo sabe el Real Madrid, que ya ha hecho un esfuerzo este mercado para fichar a Aurélien Tchouaméni. Lo saben también en la Premier League. Los clubes ingleses aparecen como los grandes rivales del club blanco para un fichaje marcado para 2023 y que se disparará por encima de los 100 millones de euros.

En el club son consciente de la dificultad que supone armar un centro del campo que recoger el testigo de Modric, Kroos y Casemiro -la CMK-. La realidad es que la temporada 2022/2023 será la última del tridente en el Madrid. Modric ha renovado un año y acabará el curso que viene con 37 casi 38 años y Kroos, cinco años menor, renunciar por ahora su vínculo que acaba en 12 meses a la espera de verse fuerte para seguir o colgar las botas.

"Ese es el modus vivendi del Madrid. Bueno, después de los primeros minutos de la celebración en París, todos comenzamos a decir que a partir del día siguiente comenzaríamos a trabajar para La Decimoquinta. Como si fuera algo normal. Y eso no es una apariencia en el Madrid, ese es su ADN", decía hace unas semanas el croata sobre la exigencia que tiene en el club blanco.

También destacó su buena relación con sus últimos entrenadores y cómo le han servido como gasolina para alargar su carrera y llegar a los 36 años con un nivel de juego tan alta. "Ancelotti trajo una nueva calma, estabilidad y creó un ambiente de confianza mutua y fe en las propias fortalezas. Ancelotti era exactamente lo que necesitábamos tras la marcha de Zidane, que tiene puntos de vista similares sobre la homogeneidad del grupo".

Esperar por Bellingham, además de los ya mencionados motivos, también se debe a la cuestión del cupo de extracomunitarios. El centrocampista inglés, desde que Reino Unido se saliera de la UE, ocupa uno de los tres huecos que permiten las normas. En el Madrid están completos actualmente por Vinicius, Rodrygo y Militao, habiendo frenado eso otras posibles operaciones como Gabriel Jesús. Pero el club espera que este asunto se solucione en los próximos meses (principalmente con la nacionalización de Vinicius) y así abrir la puerta a Bellingham.

Más opciones en el mercado

Pero Bellingham no es el único futbolista que el Madrid tiene vigilado para cuando el '10' del Real Madrid piense en su marcha. Futbolistas muy contrastados y de máximo nivel como Bernardo Silva han sonado por las oficinas del Bernabéu, y también en las del Camp Nou.

Pero en este caso el jugador es muy del gusto de Guardiola y no parece que vaya a salir, al menos no a un precio asequible teniendo en cuenta que tiene 27 años y el Madrid busca un proyecto de jugador más a futuro.

En ese perfil sí encajaría Florian Wirtz, talentoso mediapunta alemán del Bayer Leverkusen de 19 años. El teutón ha destacado desde muy joven y varios equipos de la élite de Europa ya se frotaban las manos con su posible fichaje, pero una rotura del ligamento cruzado de su rodilla ha puesto en pausa su evolución y habrá que esperar a ver cómo vuelve de una lesión tan grave.

